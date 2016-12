For å sitere meg selv: Det e det så e fest. Å nottårsaften e jo en festlige aften, å vi har på oss farverige å festlige, små hatter med fjer i. For når vi ser på hverandre da, så hoske vi atte vi e festlige.

Det har jo lett for å ble en store diskosjon her i gadene på Egenes i dagene før nottår om hvordan denne "havenes kardinal" ska tilberedes. Je skjønne ikke helt hvaffor hommeren bler kalte for "havenes kardinal" for alle vet jo det, atte hommeren høre til i vannet, å ikke i havene til folk.