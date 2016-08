Med forslaget om delprivatisering av Statkraft byr Høyre opp til tranedans rundt eit av dei siste heileigde statsselskapa i Noreg. Kapital frå private investorar skal styrke grunnlaget for den internasjonale satsinga i Statkraft, heiter det frå initiativtakarane. Arbeidarpartiet kontrar med at Høyre no set arvesølvet i spel, og at privat kapital slett ikkje er naudsynt for å realisere Statkraft sine planar om internasjonal vekst.

For politikarane kan dette bli debatten dei drøymer om. Det står om nasjonal kontroll over naturressursar, energiomlegging og grønt skifte, statleg versus privat eigarskap, inhabilitet og kjønnsbalanse i styreromma. Her har ingen tenkt å gi seg utan sverdslag. Leiinga i selskapet kan kanskje sjå ut som sporven i tranedansen. Men her skal ein være på vakt, for den som ler sist, ler ofte best.