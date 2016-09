Nylig var jeg invitert til å holde et foredrag i Dresden. Jeg ankom til byen kvelden før jeg skulle gå på scenen, og etter å ha sjekket inn på hotellet som lå vakkert til ved elven Elben, spaserte jeg over Augustusbroen til byens sentrum for å finne en restaurant.

Himmelen var stjerneklar og luften mild, men den harmoniske stemningen ble plutselig brutt av politisirener, roping og støy. En demonstrasjon var i emning, og jeg skjønte raskt at det dreide seg om den ukentlige markeringen til den politiske bevegelsen Pegida. Hakk i hæl kom en gruppe antidemostranter, utstyrt med paroler og roperter.

Jeg bestemte meg for å få et glimt. Hvem er disse Pegida-folkene egentlig? Jeg hadde lest om dem, tatt avstand fra deres meninger, men aldri sett en demonstrasjon på nært hold. Det som overrasket meg var hvor vanlige de så ut. Dette var unge mennesker, middelaldrende mennesker og eldre mennesker. De var kledd omtrent som meg og så ut omtrent som meg. Et spørsmål begynte å gnage i mitt stille sinn: Hvorfor er disse menneskene egentlig her? Handler det bare om frykt og uvitenhet?

Junger

Jeg fant ikke noe overbevisende svar før jeg kom hjem og begynte å lese en bok av den amerikanske krigsjournalisten Sebastian Junger. Boken heter «Tribe. On Homecoming and Belonging» (les anmeldelsen av boken i The New York Times).

Junger skriver ingenting om Pegida. I stedet stiller han et interessant spørsmål: Hvordan kan et menneske savne en krig? Han hadde sett krigens råskap i Afghanistan på nært hold og blitt forbauset over at mange soldater lengtet tilbake til frontlinjen i det øyeblikket de kom hjem til Amerika.

Ved fronten hadde soldatene blitt fratatt alt som unge menn vanligvis liker, enten det dreide seg om damer, fester eller internett. Hver dag risikerte de livet sitt ved å sitte på post i et øde og brennende varmt fjellandskap. De kunne ikke dusje, de kunne ikke skifte klær, og da de kom tilbake til leiren etter dagevis på post, måtte klærne brennes. Hvordan kunne de savne en slik tilværelse?

Junger mener det handler om fellesskap. Samholdet og den gjensidige tilliten soldatene opplever ved fronten er unik, ifølge ham, og han mener vi har mistet dette samholdet i vårt moderne og individualiserte samfunn. «Når krigsveteraner kommer hjem, oppdager de ofte, at selv om de er villige til å dø for landet sitt, så vet de ikke helt hvordan de skal leve for det», skriver han i boken. Soldatene finner det brått vanskelig å stole på andre mennesker rundt seg, og denne følelsen fører til ensomhet.

Jungers observasjon er interessant. Forskning viser en korrelasjon mellom ensomhet og såkalt «generalisert tillit»: Jo mer tillitsfulle vi er til andre mennesker, desto mindre ensomme blir vi.

Å være ensom handler ikke om å være alene.

Økende utenforskap

Er det samholdet menneskene i Pegida egentlig savner? Er det fellesskap frustrerte ungdommer lengter etter når de setter fyr på biler i svenske byer? Er det mangel på gjensidig tillit i vårt moderne samfunn som driver unge mennesker inn i ekstremisme?

Her må vi være forsiktige med å sette to streker under svaret. Ekstremisme er komplekst og skyldes et sett av årsaker. Det samme er ensomhet, noe blant annet professor Lars Fr. H. Svendsen viser i sin bok «Ensomhetens filosofi».

Svendsen påpeker likevel noe interessant: Å være ensom handler ikke om å være alene. Et gjennomgående trekk ved mennesker som føler seg ensomme, er at de opplever ensomhet i nærværet til andre mennesker, ikke i fraværet. De fleste ensomme lever midt iblant oss, men de ser på menneskene rundt seg som fremmede. De tar ikke del i stammens rop, men lengter etter noe annet. Som Obstfelder skrev: «Jeg er vist kommet paa en feil klode! Her er saa underligt…»

Nå er det ikke bruk for dem, og det er en brutal beskjed å få.

Å lykkes

I det moderne samfunnet er det ikke lett å lykkes. En ungdom skal få seg en utdannelse, en jobb og etter hvert kommer kanskje ønsket om å stifte familie. Kravet til utdannelse er blitt høyere i den globale økonomien, men også sosiale egenskaper vektlegges mer enn før. Jobben er ikke bare en viktig inntektskilde, det er en av våre viktigste identitetsmarkører. Det er lett å tråkke skjevt et sted på veien og bli stående igjen alene. En slurvete Facebook-oppdatering kan være nok.

En stor andel unge i Norge dropper ut av skolen allerede på videregående. Hadde de levd for en generasjon siden, kunne de fått jobb i en fabrikk, til sjøs eller som dreng på en gård. Den muligheten finnes knapt i dag. Nå er det ikke bruk for dem, og det er en brutal beskjed å få.

Hva finnes det egentlig å klage på?

Hva slags velstand?

Man kunne innvende at det er lett å romantisere fortiden. De fleste av oss har det materielt sett bedre nå, sammenlignet med tidligere generasjoner. Mine besteforeldre og oldeforeldre måtte jobbe hardt for maten. Luksus var det ikke snakk om, og de ville sett med undring på den velstanden vi omgir oss med i dag. Ingen trenger å sulte i vårt moderne samfunn, og ingen trenger å sove på gata. Det offentlige har et grunnleggende ansvar for å sikre innbyggerne sosial trygghet. Alle har rett til skolegang og et godt helsevesen. Velferdsstaten er utformet som et rettighetsbasert system, som gjør at folk skal slippe å stå med lua i handa for å be om almisser. Hva finnes det egentlig å klage på?

Opplevelsen av ikke å være verdig andres oppmerksomhet er ødeleggende.

Å bli sett

Karl Marx hadde rett; det er ikke er noe problem å bo i et lite hus, det er først når naboen bygger et som er større at problemene oppstår.

Å stille seg i kø på NAV som 18-åring mens andre er på skolen, eller å se sin egen jobb forsvinne samtidig som naboen kjøper hytte, er selvsagt ille, men det er ikke livstruende. Opplevelsen av ikke å være verdig andres oppmerksomhet er derimot ødeleggende.

Vi trenger alle at noen ser oss, og sier at de har bruk for oss. Vi trenger noen å dele med, juble med og le sammen med. Felleskap gir fremtidstro. Det gir livsglede. Gjennom gode og inkluderende fellesskap kan vi forebygge ensomhet, utenforskap og sosial uro i det moderne samfunnet.