Et nytt semester er startet ved Universitetet i Stavanger. Vi som underviser, har møtt forventningsfulle studenter med et kroppsspråk som tyder på de er motivert for lesing og å følge forelesninger og delta i faglig samvær med veiledere og medstudenter.

De første semesterukene er en hyggelige på Ullandhaug. Fulle kantiner, en SiS-bokhandel med trengsel og nye pensumbøker i handleposen. På utebenkene drøses det, nye bekjentskaper gjøres og erfaringer utveksles. Mange melder seg inn på SiS Sportssenter.