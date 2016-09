Det er lenge siden Rogaland Ap har hatt en listetopp som skaper entusiasme utover egne rekker. Hadia Tajik kan bli fiskeren som henter stemmer i farvannet mellom Høyre og Ap og sørger for at Rogaland Ap haler i land et fjerde mandat.

Les også Sandnes Ap vil ha Hadia Tajik på topp

For partiene fisker ikke bare i egen dam, men også i et hav der stemmene flyter mellom Høyre, sentrumspartiene og Ap.

Det er ikke alltid like lett for velgerne å se den politiske forskjellene mellom de to største partiene. Når ideologienes betydning reduseres, kan det være kandidatenes personlige egenskaper som bestemmer hvor de avgjørende siste stemmene havner.

SVs Hallgeir Langeland er et godt bilde på hvordan valg handler om mye mer enn politisk plattform, ja til og med mer enn om politisk retning. SVs rødeste stortingspolitiker fikk fire perioder, stemt fram i et fylke der grunnfargen har tydelig blåskjær. Mot til å irritere makten, også i eget parti, i kombinasjon med ustoppelig engasjement for enkeltsaker med stor betydning i hjemfylket, skaffet raddisen fra Strandalandet en heiagjeng av velgere som ideologisk sto langt nærmere sentrum i norsk politikk enn ham de stemte på.

Ufortjent premie

Hadia Tajik kan gjøre en tilsvarende jobb for Rogaland Ap. For denne gang ser det ut for at hjemfylket endelig vil ha henne.

Det er strengt tatt ufortjent. Det er dessuten all grunn for å anta at Rogaland Ap har fått sentral hjelp til å forstå eget beste. Den hjelpen har de fått fordi den nye partiledelsen, som også teller nestleder Hadia Tajik, har tatt inn over seg nødvendigheten av et mer solid ankerfeste i vest.

Tajik er gullfuglen som Rogaland Ap av uforståelig grunner aldri helt har anerkjent. Bjørheimsbygd og Rogalands bemerkelsesverdige datter måtte til Oslo for å bli sett. Allerede som ung AUF-er i Rogaland gjorde hun seg langt mer bemerket enn både forgjengere og etterfølgere, uten at det gjorde synderlig inntrykk på Folkets Hus. At hun knapt hadde landet i Oslo før partiet der sørget for å nominere henne på trygg plass, har aldri ført til selvransakelse i hjemfylket.

Selv ikke nå, etter at hun har vært landets yngste statsråd og parti-nestleder med evne til å sette den nasjonale politiske dagsorden, greide nominasjonskomitéen i Rogaland Ap å finne fram til henne på egen hånd. Det er Sandnes-ordfører Stanley Wirak som i siste runde før det endelige nominasjonsmøtet spiller henne inn, og altså mest sannsynlig etter å ha blitt hvisket noen ord i øret fra sentralt partihold.

Sentralisme

Arbeiderpartiet har vært anklaget for Østlands-sentrisme og for ikke å forstå Vestlands-kulturen. Mens det kryr av lokale Høyre-folk og Frp-ere i Erna Solbergs regjeringsapparat, var det vanskeligere å få øye på rogalendinger i det rød-grønne maktapparatet.

Det er ikke opplagt at årsaken til at det er blitt slik utelukkende er det sentrale partiapparatets manglende evne og vilje til å se vestover. Det kan ikke stikkes under en stol at Rogaland Ap har vært plaget av konservatisme. Her er det den gamle makta som rår, og den er ikke spesielt opptatt av nytenkning. Hadia Tajik er ikke alene om å ha opplevd det. Selv om bildet er sammensatt, har også den manglende anerkjennelsen av Cecilie Bjelland gjenklang i en partikultur som ugjerne slipper opp og fram kandidater som de selvoppnevnte museumsvokterne ikke har en viss kontroll på.

Frisk luft

En valgkamp med Hadia Tajik som Rogaland Aps fremste, kan blåse frisk luft inn i et system som er langt mer gammelmodig enn alderen på de øvrige kandidatene skulle tilsi. Tajik har etablert seg som en modig tenker som både bidrar til å skape ny politikk på gamle arenaer og som gir partiet bredde ved å involvere seg i debatter utenfor Aps tradisjonelle interessesfære.

Det kan bli en solid vitaminsprøyte som fort kan føre til at også andre partier spisser budskapet. Vinnerne er i så fall velgerne som både vil oppleve en langt mer engasjerende valgkamp og få tydeligere signaler om hvor partiene faktisk står i spørsmål som er viktige for dem.

Troverdighet

Begeistring for egne listetoppene er for øvrig status både i Høyre, i Frp og i sentrumspartiene. Bent Høies posisjon som lokal stjerne er sementert etter tre års solid innsats som helseminister. Også Frps Solveig Horne har levert solid innsats i regjeringen og endelig greid å riste av seg hærskaren av unge broilergutter som har suglet etter plassen hennes på stortingslisten.

Blant velgerne har de skaffet partiene sine troverdighetskapital så det holder.

Det er verre med SV. Hallgeir Langeland mistet plassen for tre år siden og partiet er ikke representert fra Rogaland på Stortinget. En opprivende nominasjonsstrid som splitter partiet og gjør velgerne usikre, er en oppskrift på videre ørkenvandring.

Med en ukjent listetopp risikerer SV usynliggjøring i en valgkamp der sterke profiler plasserer frimerke på hverandre og spiller på hele banen.