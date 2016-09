Hillarys dårligste helg

Faller jevnt på meningsmålinger.

Fornærmet Trumps velgere, kalte halvparten for rasister og islamofober.

Ble filmet da hun kollapset på minnestund i New York søndag.

Seine og motstridende forklaringer fra staben hennes.

Det verste

Det verste av alt dette er utvilsomt videoen som viser en vaklende Hillary. Hun knekker i knærne, mister balansen - og skoen - og må nærmest bæres inn i den ventende bilen. Scenen er svært lite presidentaktig.

Helsen hennes har i lang tid vært et ulmende tema i valgkampen. Nå vil det bli viktig, og håndtert feil kan det bli avgjørende.

Det nådeløse korpset av Clinton-hatere på Twitter har allerede sagt "Hvil i fred". Påstanden om at hun har Parkinsons sykdom florerer.

Konspirasjonene lever godt på nettet.

Alderen

Hun fyller 69 år den 26. oktober. Det er selvsagt en trøst at Donald Trump rundet 70 år i juni i år. Hvis Trump blir valgt, blir han den eldste presidenten i USAs historie. Dersom hun vinner, er hun noen få måneder yngre enn Ronald Reagan.

Trumps helse er visstnok glimrende. Fastlegen hans kalte den "ekstraordinær god" i desember i fjor. Det siste året har Trump hatt et like hardt program som Clinton, men altså ingen kollaps.

Clinton avlyser California-tur på grunn av helsen

Clinton har også tidligere vært syk. I desember 2012, dager før hun som utenriksminister skulle forklare seg om terrorangrepet i Benghazi i Libya, fikk hun hjernerystelse. Hun var dehydrert og besvimte. Kongress-høringen måtte utsettes noen uker.

Blodfortynnende medisin

Etter hendelsen ble hun innlagt på sykehus, og legene fant en "blodansamling" i hjernen hennes. Men hun hadde ikke hatt verken slag eller andre nevrologiske komplikasjoner.

Siden har uheldige snublinger og merkelige hodebevegelser blitt filmet og "analysert" på konservative tv-stasjoner som Fox News og Breitbart News. Falske legeerklæringer om at hun lider av tidlig-demens er også lagt ut på Twitter.

Lisa Bardack, som har vært Hillary Clintons fastlege siden 2001, har offentliggjort en helseattest som forteller om utmerket helse. Det går fram at Clinton i snart 20 år har gått på blodfortynnende medisin.

Håndteringen

Foreløpig kan vi anta at Hillarys helse er ok alderen tatt i betraktning, til tross for kollapsen. Men staben hennes har gjort en dårlig jobb. Det tok altfor lang tid før de fortalte om lungebetennelsen. At de først sa at hun var dehydrert, er merkelig og høres ut som bortforklaringer. "Kjeltringen Hillary" ("Crooked Hillary", som Trump sier) bør ikke demonstrere at hun ikke er til å stole på.

Motstanderne hennes har uansett fått en gavepakke.

Twitter koker av meldinger under emneknaggen #hillaryshealth. Meldingene handler både om at Hillary har en dobbeltgjenger, at hun lyger om den dårlige helsen sin, og at hun er i ferd med å gi seg. Avisen Daily Star melder for eksempel at hun er i ferd med å trekke seg og åpne veien for Donald Trump som president.

At hun har langt framskreden Parkinsons sykdom er noe enkelte er helt sikre på.

Andre lyser fred over hennes minne.

De neste dagene

Eksperter synes enige om at de neste dagene blir avgjørende for hennes valgkamp.

USA-kjenner Ketil Raknes sier til NRK at dette kan flytte på velgere.

- Kampanjen hennes går over i en fase hvor de blir spilt på defensiven. Den viktigste muligheten for å bryte ut av dette narrativet, blir den første presidentdebatten. Debattene blir ekstremt avgjørende for hvordan denne presidentvalgkampen blir, sier han.

Den første tv-sendte presidentdebatten er mandag 26. september.

Hvis hun dør

Dersom Hillary Clinton dør eller blir for syk til å stille til valg, er det usikkert hva som skjer. Det er opp til partiene å avgjøre dette, og i følge statuttene kan partiledelsen peke på en annen kandidat. Det kan bli visepresidentkandidat Tim Kaine, men også andre er aktuelle, som for eksempel Bernie Sanders.

Det står ingenting i den amerikanske konstitusjonen om en slik situasjon. Men dersom noe ekstraordinært skjer rett før valgdagen, må valget utsettes og nye stemmesedler trykkes opp.

