Opprør er nynorskens sjel. Det er motstand mot sentralmakt og alle maktpersonars forsøk på å utstyra folk med bare ein identitet og ein måte å uttrykkja seg på - maktas eigen.

At vi ennå held oss med to målformer i dette vesle landet, er eit fastspikra bevis på at vi tar mindretalet alvorleg, og på at mange nok nektar å innretta seg etter det som er dominerande god takt og tone.