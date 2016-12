En gladnyhet i Solabladet: «Jungelen er berga!» En lang kamp mellom foreldreutvalget FAU ved Røyneberg skole og Sola kommune er over. Jungelen skulle rives av «sikkerhetsmessige årsaker» og erstattes med lekeapparat! Dette var elever og foreldre sterkt imot.

FAU ville det annerledes

Sikkerhet er viktig. Jungelen hadde imidlertid etter 13 år i bruk, ikke hatt årskontroll. Undertegnede tilbød å ta den, men kommunen takket nei. FAU ville det annerledes. Mastene og alle innfestinger var gode som nye. Lianene så slitte ut, men en belastningsgrense på 4500 kg tilsier at det heller ikke her kunne ligge noen sikkerhetsrisiko. Neste argument: «Regelverket setter en stopper for at dekkjungelen kan bestå.» Her ligger en misforståelse. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, (forskriften) skiller nemlig mellom lekeplassutstyr og sportsutstyr.

Det oppsto en konflikt da kommunen mente jungel er et lekeapparat. Jungelen hadde imidlertid fått spillemidler, noe lekeapparat ikke får. Prosjektkoordinator sto imidlertid på sitt. Bak lå kanskje en tro på at lekeplassinspektører, spesialisert på felles Europeiske standarder, NS-EN, for produksjon av lekeapparat, kanskje kunne begrunne riving av jungelen. Men standardene er ikke regelverk, kun veiledende retningslinjer.

Inspektørene er imidlertid utdannet av bransjen selv. Når de tilbyr kontroll av jungler av typen Røyneberg, tilpasser de sine standarder og produserer skremmende rapporter. Eksempel fra Molde: I en rapport på 35 sider beskriver inspektøren 48 tilfeller med «Fare for død». I Arendal ble leikeredskap på 128 av 130 leikeplasser fjernet og ved Jåtten skole, Stavanger, ble seks bærende kraftstolper, beregnet av Vik-Ørsta, umiddelbart saget ned. Jåtten-jungelen var en videreutvikling av Storjungelen v/Skudeneshavn skole, tildelt Rolf Hofmos pris for beste idrettspark 2000.

Inspektørene bryter Forskriften, og de misbruker grovt NS-EU-st. Standarden skal ikke brukes på produkter som ikke er beskrevet. I rapporten om Øreåsen skole, Rygge: Denne type lekekonstruksjoner omhandles ikke direkte i NS-EN. «Løsningen» ble å omdefinere jungelen til huskestativ. Noe å henge og slenge seg i omdefineres til noe å sitte på. Tiltak: Halve riggen må flyttes 5,5 m, - halvparten av turnstigene må fjernes… Dekkramper til å lande på i midtområdet i Øreåsen, Trones og Røyneberg-junglene skal ha 70 cm høye rekkverk! Alle skrekkrapporter får stor mediedekning i aviser og tv. Lekeredskapsbransjen jubler, men vi som driver med utviklingsarbeid som alternativ til "sittelekeplasser", opplever at de kommunalt tilsatte ikke tør å ta ansvar. Eksempel: Når eier av Trones-jungelen søker Veritas-nivå i kompetanse for en enkel årskontroll, er det grunn til alarm.

Jubel og gråt

På Røyneberg skole jubler barna for at de får beholde «Tarzanjungelen» sin, mens i Stavanger med «Eventyrskog» gråter barna fordi kommunen har fjernet det mest attraktive klatretreet. Av sikkerhetsmessige grunner?