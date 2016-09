Eigersund har fått milde gaver fra staten som må brukes før nyttår. Det gjør at gamle vitser om kommunalt tempo må skrotes. Men vil vi ha et åpent torg med granitt, slik arkitekten foreslår?

Jeg har tatt feil før. I 1980 skulle Egersund få nytt torg. Det skapte rabalder. Først var det meningen å rive den gamle bebyggelsen på Hauen for å gi plass til SR-Bank. Da det ikke gikk, la man bankbygget der det ligger i dag. Jeg var like mye mot begge deler. I ettertid er det klart at vi var mange som tok feil. Plasseringen av SR-Bank er perfekt. Vi har fått et torg, Torvet, som er intimt, vakkert og funksjonelt.

Eigersund kommune jobber for tiden i et uvanlig høyt tempo. Jeg har aldri før klaget over at noe går for fort i kommunen, men nå bør man slippe gasspedalen i rådhuset. Kommunen kan komme til å gjøre mer skade enn gagn. Det var et intervju i Dalane Tidende som fikk alarmen til å gå. Landskapsarkitekt Tormod Sikkeland sier til avisen at «det er viktig å få åpnet opp siktlinjene og skape kontakt ned til havna». Dermed må steinmurene, buskene og trærne bort. Når de vakre steinbedene er borte, vil han ha inn granitt. Fontenen som ble gitt i gave til byen, mener han ikke passer inn på Torvet.