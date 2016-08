Eg har lenge hatt ein fascinasjon for Nord-Korea. På eitt vis starta det allereie i barndommen, med frimerkesamling. Då eg kjøpte billege pakkar med hundre frimerke var det gjerne ein del nordkoreanske blant dei, og ofte var dei både store, flotte og fargerike, med kunstnariske motiv, med blomar, eller – no og då – med kjempande soldatar. Seinare har mi frimerkeinteresse vorte erstatta av YouTube-videoar, bøker og filmar om landet.

Eg er openbert ikkje åleine om fascinasjonen. Kanskje er det berre ei kjensle eg har, men eg har inntrykk av at norsk presse ofte skriv om det lukka landet, oftare enn ein kanskje skulle tru om eit fjerntliggande asiatisk land. Sjølv om det dukkar opp alvorlege nyhende, blant anna om nordkoreansk rusting og om landet sitt atomvåpenprogram, har eg òg ei kjensle av at ein og del av nyhenda om landet har ei komisk undertone. Det er ikkje så uforståeleg. Nord-Korea sitt totalitære regime har ein del trekk som er beint fram absurde, og det produserer også spinnvill propaganda, som forteljinga om at den noverande leiaren Kim Jong-Un skal ha kunna køyra bil i ein alder av tre år.