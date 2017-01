Les nyttårstalen fra Time

«Kjære alle saman!

Eg vil starta dette nye året med å takka alle som bidreg her i Time. De som gjev av fritida dykkar for at andre skal ha eit godt og trygt liv. De som kjem med meiningar og idear for å gjera lokalsamfunnet vårt litt betre kvart år. De som er entrepenørar og driv bedrifter som sikrar og skaper nye arbeidsplassar i kommunen vår. De som syter for at alle får dei offentlege tenestene dei treng. Alle er me viktige for fellesskapen og fellesskapen er viktig for oss alle. Difor er det viktig å nytta slike høve som dette til å takka og setja pris på innsatsen.

Året som gjekk var prega av at veksten stagnerer og at regionen er inne i ei krevjande tid. Nedgangen i skatt og auken i arbeidsløyse er mindre i Time enn i andre kommunar i regionen. Likevel opplever også bedrifter og arbeidstakarar i vår kommune oppseiingar og arbeidsløyse. Det er ein krevjande situasjon for dei som vert ramma, for familiane deira og for oss som lokalsamfunn. Ikkje minst er me bekymra for dei mange unge som har fått ein vanskelegare inngang til arbeidsmarknaden og sin første jobb.

Grunderarena Jæren vart etablert i 2016 og skal leggja til rette for entrepenørskap og møta behovet for omstilling og nye arbeidsplassar. Det er også flott å sjå engasjementet på Jæren for å skaffa nok lærlingplassar både i privat og offentleg sektor. Ved å framskynda fleire investeringsprosjekt gjer kommunen noko for å møta nedgangen med aktivitet. Samarbeid er også stadig viktigare for å skapa vekst, og klyngesamarbeidet Alloyance mellom mekaniske bedrifter på Jæren er eit godt eksempel på kva me kan få til her.

Det er krevjande tider også for kommunen, og inntektene minkar. I året som kjem skal heile den kommunale organisasjonen vurderast for å sjå kor det kan sparast inn. Samtidig skal me sikra god kvalitet i tenestene, og kommunen si satsing på tenesteinnovasjon og smarte løysingar vil vera sentral også framover.

Visjonen til Time kommune er «Trygg og framtidsretta». Det betyr at tenester og utviklinga av lokalsamfunnet vårt både skal vera trygt for innbyggjarar og næringsliv, og at me skal testa og ta i bruk nye og betre løysingar.

Time går føre og innfører ipad i undervisninga i alle skulane våre. Målet er nye undervisningsmetodar, meir motivasjon og betre læring.

Eg har også lyst å trekkja fram Stemmen burettslag på Kvernaland. Me er glade for det gode samarbeidet mellom foreldreinitiativet og kommunen, som gjer at sju ungdommar kan flytta inn i eigen omsorgsbustad i løpet av dette året.

Brannstasjonen vår er også under ombygging for å kunna bemannast fast på dagtid, og gi enno tryggare brannberedskap for innbyggjarar og næringsliv i kommunen.

Me kan heller ikkje i år gi oss sjølv lov til å gleda oss over den trygge staden me bur, utan å samtidig hugsa på at millionar av menneske er på flukt i verda, og at barn og vaksne akkurat no opplever situasjonar i krig, nød og på flukt som me knapt kan førestilla oss. I Time har me mange innbyggjarar som engasjerer seg og bidreg til nødhjelpsarbeid i delar av verda der situasjonen er kritisk. Me har også etter kvart mange innbyggjarar som har opplevd krig og vanskelege livssituasjonar i heimlandet sitt. Dei er våre naboar , medelevar, arbeidskameratar og medlemmer i organisasjonane våre.

I 2016 fekk me for første gong asylmottak her i kommunen. Me har mykje att for å motta dei som kjem dit på ein slik måte at dei vert ressursar i lokalsamfunnet vårt. Kvardagsintegrering er kåra til årets nyord i 2016, og eg syns det er eit ord som passar godt på det mange av innbyggjarane våre har engasjert seg i. Mange har stilt opp for å bidra til at dei som kjem som asylsøkjarar og flyktningar finn seg til rette på Jæren, og dei får gode vennskap og eit blikk ut i verda i retur.

«Timekompis», der ein flyktning og ein som er innbyggjar her frå før brukar ein time i veka saman ein periode, er ein mulighet me alle kan gripa. «Snakkis», der flyktningar og innvandrarar møter innbyggjarar med norsk som morsmål, gjev både språkkunnskap og ein god drøs om litt av kvart. Time bibliotek har blitt ein god møteplass også for integrering og nye aktiviteter der flyktningar og asylsøkjarar er viktige ressursar.

Me har mange flotte område for friluftsliv og aktivitet i Time. I året som gjekk vart Brynes Vel si vakre bru Midtgardsormen opna i Frøylandsvatnet. Det vart straks eit utfartsmål for store og små og ein god stad å møtast. Likeså har nye Stemmen på Kvernaland blitt eit fantastisk område der mange av innbyggjarane våre nyt bading og uteliv.

Ungdomskultursenteret Møllekjellaren har blitt ein flott møtestad for ungdom med ulike interessar og engasjement. Hausten 2017 opnar me nye tilbygg på Bryne Ungdomsskule og Frøyland skule med fleirbrukshall. Me ser også fram til at siste byggetrinn på Bryne Vidaregåande skule vert opna til hausten – det er viktig at Bryne er ein attraktiv stad for læring. I tillegg er den flotte skulen og området rundt ein viktig del av byutviklinga på Bryne.

Bryne kino skal etter planen stå ferdig i løpet av året. Kinoen er eit viktig sentrumstiltak og eit tilbod ikkje bare for oss i Time, men for heile Jæren. Me ser fram til å kunna opna dørene midt på torget til ein av dei flottaste kinoane i landet.

Bryne er sentrum og by for heile kommunen, og det er viktig at tilboda i byen er tilgjengelege og attraktive for alle innbyggjarane våre. Visjonen er regionbyen Bryne som drivkraft for næring, læring og kultur.

Mange utbyggarar har planar om prosjekt dei gjerne vil gjennomføra i Time. Me håper den nye sentrumsplanen for Bryne også stimulerer til vekst. No skal Kaizers plass lagast i stand og møblerast med Kaizers Orchestra si verd som tema. Me skal gjera Reevegen om til sambruksområde for fotgjengarar og bilistar, såkalla Shared Space, og med fornyinga av området rundt Mølledammen og Fritz Røed skulpturpark vert dette eit fantastisk løft for byen. Regionbyen Bryne skal vera attraktiv for etablering av butikkar og anna verksemd som er viktig for innbyggjarane våre.

I 2016 hadde me folkerøysting om kommunereform. Fleirtalet av innbyggjarane i Time stemte for ei samanslåing med Klepp og Hå til Jæren kommune, men det vart det ikkje fleirtal for i dei to andre kommunane. Det betyr at me må halda fram det gode samarbeidet med andre kommunar der det er naturleg og så må me styrkja Time kommune som ein attraktiv kommune å bu i, etablera seg i, jobba i og besøka. Det gjer me ved å satsa på gode tenester og utvikling av lokalsamfunnet saman med mange andre.

Me er stolte over å ha vorte årets Nynorskkommune i 2016. Denne utmerkinga fekk me både fordi kommunen skriv klart og forståeleg og fordi me brukar eit moderne språk nær talemålet– ein slags kvardagsnynorsk. Det er viktig for lokaldemokratiet og for dei som treng kommunale tenester at me gjer oss godt forstått.

I året som gjekk har me markert jubileum både for Peder Hognestad og for Andreas Bøe. Det er av stor verdi for ein kommune å kunna heidra slike kulturpersonar og kalla dei sine. Biskop og salmediktar Hognestad bidrog mellom anna til at Nynorsk salmebok vart til. Biletkunstnaren Andreas Bøe var rett nok frå Stavanger, men han valde å gi ei stor kunstsamling til Time kommune, som i dag utgjer Andreas Bøe galleriet i Bryne mølle. Me er takknemlege for at Time vart sett på kulturkartet også av desse to.

Kultur er viktig, og det er det også på arrangementet me har her i dag. Eg er stolt over å kunna heidra alle dykk som har fått utmerkingar som utøvarar i ulike kategoriar. Me er stolte over det de får til, og er glade for å få feira saman med dykk. Takk for at de tek dykk tid til å vera med på denne markeringa, og mange gratulasjonar.

Eg ønskjer alle eit godt nytt år.»