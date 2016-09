Luft til tanken

Jeg begynner med en unnskyldning. I oktober for fire år siden kom tallknuseren Nate Silver frem til at den sittende presidenten hadde 73 prosent sjanse for å bli gjenvalgt. Tendensen var stigende og på selve valgdagen var tallet oppe i 92 prosent.

Det hindret ikke våre egne eksperter fra å tviholde på spenningsnarrativet. For et par år siden (BT, 19.09.14) gjorde jeg meg derfor litt morsom på bekostning av gjestene i «Urix» på NRK, som én uke før valgdagen mente det var «helt umulig å spå» utfallet.