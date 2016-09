«Lurer du på kva som skjer dersom ein førsteklasse får to gode lærarar i staden for bare ein?»

Det er forskingsprosjektet med det klingande namnet «Two teachers» ho snakkar om. Ifølgje Lesesenteret ved UiS, som skal driva prosjektet, er dette det største forskingsprosjektet nokon sinne i norsk utdanning. Den økonomiske ramma er på 160 millionar kroner, initiativet kjem frå Kunnskapsdepartementet, midlane frå Norges Forskingsråd. 6000 førsteklassingar er med. I fire år skal ein del av dei ha to lærarar i norsk, som også har fått instruksar om korleis dei skal undervisa. Andre er kontrollklassar og fortset som vanleg. Målet er å visa om det er lettare å læra å lesa og skriva dersom ein lærar ikkje har så mange ho skal læra bort til heile tida. Og finna ut korleis dei to lærarane må undervisa for at det skal gi maks utteljing for elevane.

Også internasjonalt ventar ein visstnok i stor spenning på kva prosjektet vil kunna avdekka.