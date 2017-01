Ordføreren i Eigersund inviterer til debatt i nyttårstalen

Et nytt år gir nye muligheter, og nye kapitler i Eigersund kommunes historie skal skapes. 2017 vil blir et krevende år. Jeg er optimist både for kommunen, byen og innbyggerne.

«Det er så mye kjekt som skjer i Eigersund. Dere har så mange flinke folk», er utsagn jeg ofte ble møtt med i 2016. Våre festivaler, Julebyen og kulturarrangementene har blitt vår sterkeste merkevare som kommune og by. Det handler om gjestfrihet og stolthet, men først og fremst kvalitet. Vi har funnet okka løsning. Vi har koblet kultur, lokale talenter, våre beste ambassadører, næring og frivillighet sammen. Vi løfter hverandre. Sammen er vi sterke.

01.01.17 er det 25 år siden Eigersund kommune overtok Bakkebø. Måten kommunen og innbyggerne har løst den oppgaven på gjør meg stolt. Vi er oppvokst i et inkluderende samfunn der vi setter pris på at vi ikke er like. Vi har en frivillighetskultur som bunner i at vi løfter hverandre og viser ektefølt omsorg for alle. Vi lever ut Eigersund kommunes visjon «Sammen for alle». Mennesker som lever gode liv er stort sett snille mot andre. Det er denne kunnskapen som skal inkludere nye mennesker inn i vårt lokalsamfunn. Og det er respekten for ulikhet og verdien av felleskapet som skal forebygge krenkelser og mobbing.

Eigersund kommune går inn i 2017 med Rogalands høyeste arbeidsledighet. 530 personer står ufrivillig utenfor arbeidsfellesskapet. Leverandørene innen olje- og gassnæringene har tøffe tider og flere har større kapasitet enn ordrene i 2017 krever. Det vil mest sannsynlig gi høy arbeidsledighet i hele 2017, og vi må være forberedt på at den kan øke. Arbeidsledighet gir utrygghet om økonomi og fremtid. En kan bli usikker på om samfunnet har bruk for deg også fremtiden. Ledighet kan få konsekvenser for helse, sosialt liv og familien. Mange er berørt. En av våre viktige oppgaver er å motivere hverandre til aktivitet og sørge for at alle har fellesskap å være en del av. Skal vi forebygge langtidsvirkningen av høy arbeidsledighet må vi alle bidra i dugnaden.

Samtidig som enkelte næringer har krevende markeder og overkapasitet har andre sterk vekst og lyse utsikter. Fiskeri, utstyrsleverandører, trevareindustri, fornybar energi, smart teknologi, anleggsbransje og handel er alle næringer som opplevde vekst i 2016. Mye tyder på bedre tider for byggenæringen, og i olje- og gassnæringen vil forhåpentligvis markedet bedres utover i 2017. Framsnakking og lojalitet til lokale bedrifter, Egersund by som handelssentrum og Eigersund kommune som et godt sted å leve gode liv, vil bidra til å sikre arbeidsplasser og skape grunnlag for nye. Vi skaper selv vårt eget rykte.

Omstilling vil prege Eigersund kommune som organisasjon og samfunnet for øvrig de neste årene. Omstilling betyr endring, og skal endringene være bærekraftige må nye løsninger erstatte eksisterende organisering, tjenester og tilbud. Endring kan føre til splittelse og konflikt. Skal vi lykkes med å bygge opp samfunnet vårt må vi fokusere på løsningene på problemene fremfor problemene med løsningene. Alternativet til å bygge opp er å rive ned. Jeg inviterer derfor til debatter med stor takhøyde og rom for kritiske ytringer og der vi sammen bidrar til løsningene. Vær saklig i dine ytringer, og snakk godt om andre. Styrkeprøven blir om vi klarer å slå ring om valgene vi gjør.

Vår kunnskap, evne og vilje til å løfte i lag har ført oss til der vi er i dag. Historien har lært oss hva som kreves. I 2017 fortsetter dugnaden. Alle bidrag utgjør til sammen en stor forskjell.

Snakk godt om andre, vær en god ambassadør og søk samarbeid og fellesskap med andre. Og husk for all del å ta godt vare på deg selv!

Godt nyttår!