For en tid tilbake sendte Hillary en mail til assistenten Monica Hanleym. Meldingen var del av en syv tusen sider lang korrespondanse som ble frigjort for å slukke den påbegynnende «epostskandalen».

I tillegg til å be om en rapport om kvinners rettigheter i Afghanistan, spør Hillary om Monica også kan gå til innkjøp av skummet melk («skim milk for me to have for my tea») og om hun kan minne henne på å ta med flere tekopper til kontoret («also, pls remind me to bring more tea cups from home»).