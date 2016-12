Sorgen over noen man ikke kjenner

Det var vel det man kaller åpent mål: I en høytid hvor man skal ha kraftig radioallergi eller være døv for ikke å få med seg et par runder av Whams store julehit «Last Christmas», døde plutselig sangens ene opphavsmann. Det ble altså hans siste jul, og en lissepasning til et utall vittigperer på Facebook og Twitter. Noen av dem trodde sikkert at de var den første som oppdaget denne åpenbare koblingen, og det var kanskje også derfor de følte for å få ut meldingen så snart dødsbudskapet var overlevert i den digitale sfæren.

Mange mente, muligens med rette, at vitsene kom for tidlig. At det var upassende, lite respektfullt og taktløst. Det var åpenbart lettere for mange å harselere med George Michaels død enn med for eksempel David Bowies eller Leonard Cohens. Poenget med jula og julehiten spilte helt sikkert inn. Men det er heller ikke utenkelig at det var lettere å spøke om en artist som hadde mindre kred i de fleste divisjoner av musikkpolitiet enn de andre to. Det var helt legitimt å være trist da Bowie døde, mens uttalt sorg over Michaels bortgang indikerte tvilsom musikksmak.