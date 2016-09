Stortingsvalet eit drama i emning

Snittet av meiningsmålingane den siste månaden viser kor dramatisk det komande stortingsvalet kan bli. Om vi lét snittet danne grunnlaget for mandatutrekninga, vil den noverande raud-grøne blokka på ny tape valet. Men ei endring på berre 0,2 prosent opp for SV og det same ned for Venstre vil snu valresultatet på hovudet. Då vil dei raud-grøne ha fleirtal.

Dessutan vil KrF, om valet vert som i snittet av augustmålingane, avgjere regjeringsspørsmålet fordi partiet då hamnar på vippen (noko partileiar Knut Arild Hareide var inne på i sin tale til landsstyret sist fredag).