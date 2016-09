KOMMENTAR:

Sultne på regjeringsmakt

KrF har åpnet den lange valgkampen, selvsagt på Vestlandet. Det er jo her skoen trykker, som Knut Atild Hareide sier det, og peker på arbeidsledigheten. Men det handler like mye om at KrFs eneste vei til regjeringslokalet er den som går via Sørlandet gjennom Vestlandet.