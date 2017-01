Wiraks nyttårstale til Sandnes

«Kjære alle!

Godt nytt år! Velkommen til 2017!

Og velkommen til denne nyttårsmottakelsen her i kulturhuset. Spesielt ønsker jeg velkommen til de som i dag skal motta våre innsatspokaler og utmerkelser. I år er det hele 54 utmerkelser til idrettsutøvere. Det er de som har blitt norgesmester eller tatt medalje i internasjonale mesterskap eller World Cup. Og vi skal hedre to for stor innsats innen kultur.

Min 6. nyttårstale

I år holder jeg min sjette nyttårstale. Når jeg skulle skrive dagens tale, så gikk jeg tilbake og så på de forrige. Et uttrykk som går igjen i alle talene var at vi hadde hatt «et godt år for byen»

Og også 2016 har vært et godt år for Sandnes og for mange av oss. Det er optimisme og aktivitet i byen. Vi har blitt spart for alvorlige ulykker og hendelser. Sandnes er en trygg by der alle har god grunn til også å kunne føle seg trygge.

I løpet av disse fem årene har vi blitt 8100 flere innbyggere i Sandnes.

Arbeidsledighet

Men ikke alle opplever 2016 som et godt år. Mange har mistet arbeidet i 2016. Dette rammer enkeltmennesket og det rammer hele familier. Det er tungt å miste jobben og du mister noe mer enn en jobb. Arbeidsledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå. 5,3 prosent ledighet og høyest i Rogaland. Sandnes har også den høyeste ledigheten blant byene i Norge. Og hvis vi tar med de som er på arbeidsmarkedstiltak er ledigheten mer enn seks prosent. Ledigheten er høyere enn den var ved forrige årsskifte, men noe lavere enn toppen vi opplevde i januar i fjor. La oss håpe at vi har vært gjennom det verste. Den viktigste jobben for oss alle nå framover – vår jobb nummer en – er kampen mot arbeidsledigheten.

Nye muligheter

La oss håpe at vi går mot bedre tider. Jeg merker en gryende optimisme. Det er god byggeaktivitet og jeg hører at aktivitetene innen oljevirksomheten tar seg opp. Store utbygginger som Johan Sverdrup gir arbeid for våre verft i Rogaland.

Vi trenger bedrifter som utvikler seg og skaper nye produkter og nye markeder, vi trenger grundere, vi trenger ny teknologi og vi trenger motkonjunkturtiltak.

Mye går godt

Så må vi også se på det som går godt. Før jul var jeg sammen med ansatte og ledelse ved Figgjo Fajanse. En bedrift med en stolt industrihistorie i Sandnes som har hatt produksjon av porselen og steintøy i 76 år. Mange ansatte har hatt en god jobb å gå til i alle år. 8 av de ansatte fikk sin gave for lang tjeneste. Marthon Tjessem og Reidar Skjæveland fikk sine for 40 års sammenhengende ansettelse. To av sliterne som bygget byen!

Håmsø Patentbyrå kan være et annet eksempel på at det gror i næringslivet. Patentbyrået har 40 ansatte her i Sandnes og er landets største. 60 prosent av patentsøknadene i Rogaland gikk gjennom dette byrået. Mange av disse kommer fra olje- og leverandørvirksomheten og fra våre nye næringer. Den jærske grunderånden gir resultater!

På Hanabryggene har Sjur Svaboe og hans folk drevet forskning og utvikling over flere år innen en av de nye næringene innen bioteknologi. Vi ser nå at internasjonale aktører kommer inn og ser verdien av det store arbeidet som er utført på Hanabryggene.

På Høyland holder Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU, også kjent som veterinærhøgskolen til. Her gjennomfører veterinærstudenter deler av sitt studie. I tillegg er det prosjekter og forskning som bidrar til bedre dyrehelse og eksempelvis utvikling av nytt utstyr for bedre å kunne redde menneskeliv ved ulykker. SEARCH, Sandnes Education And Research Center Høyland er et prosjekt med et godt partnerskap; NMBU sammen med universitet i Stavanger, Universitetssykehuset og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gått sammen om å oppføre et nybygg som skal gi nye muligheter innen biomedisin og medisin. Dette vil gi nye fasiliteter som kan bidra til mer innovasjon og nyskaping, noe som igjen er med å bidrar til næringsutvikling. Bygget kan nå realiseres takket være et felles løft på finansiering, her har offentlig sektor ved fylkeskommune og Sandnes kommune bidratt sammen med partnerne i prosjektet. I tillegg er det flotte bidrag fra kunnskapsdepartementet, Sandnes Sparebank, Felleskjøpet og Universitetsfondet. Dette kan bli noe stort innen de nye næringene! Takk til stortingsrepresentant Olaug Bollestad som sørget for gode midler fra staten til dette spennende prosjektet.

Jeg har tatt med disse eksemplene på at mye er på gang. Vi ser at vi kommer videre. Vi må ikke la nedturen i oljen overskygge alt det positive som skjer i andre deler av vårt næringsliv. Vi har vært gjennom tøffe tider før i byen, men vi har kommet gjennom det og byen har fortsatt å blomstre!

For 30–35 år siden forsvant mye av den tradisjonelle industrien i Sandnes. Øglænd, Aducerverket, Sandnes Støperi og teglverkene. Men vi fant nye områder for å skape nye verdier og på disse årene har vi doblet byens befolkning.

Fortsatt befolkningsvekst

17. mai i fjor ble Bea Wiik Sæland født. Hun ble innbygger nr. 75000 i Sandnes. Hennes foreldre kom fra Time og Klepp. Svært mange av oss kommer fra andre steder, fra Jæren, fra Sirdal, fra Ryfylke og fra andre deler av Norge. Og mange kommer nå også fra andre land. Vi har blitt en internasjonal by, 20 % av våre innbyggere er første eller annen generasjons innvandrere fra andre land. De kommer her for å finne seg en god framtid og de er med på å bygge byen.

Det svake arbeidsmarkedet gjør at innflyttingen og befolkningsveksten flater litt ut nå. Siste 12 måneder ble vi ca. 700 flere Sandnesgauker. I 2012 ble vi 2200 flere.

Stor byggeaktivitet

Fremdeles har vi god vekst og vi skal ha skoleplasser og barnehageplasser til alle. Nå har vi fått på plass full barnehagedekning i Sandnes. Ja, faktisk er det slik at vi kan tilby barnehageplass på dagen! Og i slutten av denne måneden har vi full sykehjemsdekning på plass. Da åpner vi Rundeskogen BOAS. Og vi må ha lov til å være krye av dette. For første gang i byens historie kan vi tilby sykehjemsplass til alle som trenger det når de trenger det!

Jeg har vært ordfører i fem år. Det har vært fem spennende år. Mye har skjedd og mye skal skje framover. Havneparken er i gang. Her åpnet Sandnes Sparebank sitt hovedkontor i Havnespeilet i mai. Til våren skal vi starte byggingen av nytt rådhus. Det nye rådhuset skal bli et lokomotiv for utviklingen av sentrum og skal også gi skikkelige lokaler for våre ansatte. Andre aktører er i startgropa, både i Havneparken og i Vågen området. Langgata oppgraderes nå og snart skal vi starte arbeidene på Ruten. Traseen for bussveien er klar og OC Østrådt kan starte planlegging og utvikling av sitt område på Norestraen.

Ny brannstasjon er klar til våren og nye næringsområder flere steder i byen tas i bruk. Boligbyggingen tar seg opp igjen. Ja, kort sagt mye er på gang og mye går godt.

Vi har fått på plass nye kirke og bydelshus på Bogafjell. Ny fotballbane og idrettshall er også åpnet. Forhåpentligvis kan vi snart starte byggingen av ny svømmehall på Iglemyr og over nyttår starter arbeidet med å bygge et nytt hovedbygg for rusvern på Soma. Vi har oppgradert og bygget ut skoler, og vi har bygget barnehager. Vi har fått på plass flere boliger for de som trenger hjelp i boligmarkedet og flere omsorgsboliger. I høst fikk vi Statens pris for boligsosialt arbeid. Den er vi rimelig stolt over og den er et synlig bevis på at vi har gjort ting riktig!

Vi har rekordinvesteringer i byen, men vi vet at vi gjerne skulle gjort enda mer. Men i disse usikre tidene, må vi være forsiktig og styre økonomi og pengebruk strengt. Da kan det være at vi må utsette prosjekter som vi så gjerne skulle ha fått på plass.

Velkommen Forsand

Innbyggerne i Sandnes sa i folkeavstemning nei til ny storkommune på Nord-Jæren. Bystyret i Sandnes og kommunestyret i Forsand har besluttet at vi sammen skal danne en ny kommune. Når håper vi at regjering og storting lytter til lokaldemokratiet og bekrefter våre vedtak. Vi har satt i gang arbeidet med å danne den nye kommunen og jeg vil nå si til innbyggerne i begge kommuner, velkommen til en ny og spennende kommune og til samarbeid om å få utvikle de muligheten vi sammen kan skape. Og så skal vi fortsette å dyrke det gode samarbeidet med våre nabokommuner i en av landets mest spennende regioner. Nå skal vi sammen fortsette å legge til rette for næringsutvikling slik at vi sammen kan skape nye bein å stå på. Vi skal bygge på det vi har, men vi skal alltid være sultne og nysgjerrige. Det er det som tar oss videre.

Vi har det godt!

De fleste av oss har det godt. Utrolig godt! Og vi skal være takknemlig for at vi fikk det så godt! Men noen sliter. Ikke alle har vært like heldig. Noen sliter med rus og angst. Vi har et godt helsevesen og vi har mange, mange ansatte i kommunen som jobber hardt for å gi de som trenger det nødvendig støtte og tjenester. Vi bryr oss! Og takk til alle innen frivillighet som bryr seg. Det er dere som er med å skape verdier for oss alle! Det er dere som gir verdighet for oss alle.

Jeg vil takke rådmann og alle hennes mer enn 5600 ansatte som står på for å gi oss alle de gode tjeneste vi har. Omsorg, barnehage, skole, kultur, vei, vann, avløp. Alt dette som vi tar som en selvfølge. Men tenk om det ikke hadde fungert!

Våre ansatte har vært gjennom en krevende prosess. Nye tider og trange økonomiske rammer krever nye løsninger. Omstilling, tenke nytt, endringer er hverdagen for oss alle. Men vi kommer gjennom dette og vi kommer styrket ut av det arbeidet våre ansatte har stått oppe i.

Vi skal tro på framtiden og vi skal bry oss!

Vi er i usikre tider. Men vi må ha tro på framtiden! Vi må fortsette å bry oss om hverandre og vi må være medmennesker. Vi har tatt imot mange flyktninger i år og nøden i Syria og andre steder i verden er stor. Dersom vi blir bedt om gjøre mer, så skal vi ta vår del av ansvaret. Sandnes har hatt asylmottak i 23 år og vi har god erfaring både på integrering og på hvordan vi skal løse utfordringer. Vi skal gjøre vårt!

Jeg ønsker dere alle et godt nytt år – et år der vi sammen skal bygge en enda bedre by og en enda bedre framtid!

Godt nytt år!»