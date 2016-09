Zakaria: Lenken som trigger terroren, og den eneste løsningen som vil virke

Morgenen 11. september 2001 kjørte jeg på Long Island Expressway, på vei til huset til en venn for å bruke noen uker på å skrive en bok. Etter en times kjøring slo jeg radioen over fra musikken jeg hørte på og lyttet skrekkslagen til rapportene om at to store passasjerfly hadde krasjet inn i World Trade Center. Jeg snudde umiddelbart, jeg skjønte at pusterommet mitt var over. Det var USAs også.

Det er vanskelig å huske tilbake til stemningen på 1990-tallet. Den kalde krigen var over, i overveldende grad på USAs premisser. En verden som hadde vært delt i to leirer – politisk og økonomisk – var nå én. Fra Latin-Amerika til Afrika og Asia var dusinvis av land som hadde vært standhaftig sosialistiske, i bevegelse mot kapitalisme og demokrati. De omfavnet en global verdensordning som de tidligere hadde tatt avstand fra som urettferdig og imperialistisk.