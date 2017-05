Vi er ganske omsorgsfulle, selv om det ikke virker sånn. Men i bunn og grunn er vi mennesker som vil andre godt. Dessverre tar rusen overhånd, og når folk møter oss på gaten, ser vi ut som "fæle folk".

Vi har alle bagasje.

Flotte ungdommer

Men det vi egentlig ønsker, er at noen kommer og spør om det går bra, for det går ikke bra i bunn og grunn. Nå har jeg snart vært nykter i 50 dager, og ser og hører hvordan folk behandles. Jeg bor på en rusinstitusjon med andre ungdommer, og det er noen flotte ungdommer med mye godt i.

Jeg har venner som er rusfri, og jeg har venner som ruser seg. De er like bra mennesker som du! Vi har alle bagasje. Vi er alle mennesker med forskjellige behov. Om du er advokat eller tidligere rusmisbruker eller står midt i rusen – det er ikke forskjell!

Jeg har et ønske om at vi mennesker ikke dømmer så mye.

Husker de stygge blikkene

Forskjellen er kanskje at en advokat blir møtt på en mye hyggeligere måte enn en rusmisbruker. Jeg har et ønske om at vi mennesker ikke dømmer så mye. Det jeg husker godt var alle de stygge blikkene jeg fikk! Vi må lære å akseptere mennesker for det de er. Alle er forskjellige.

"Andrea" er ikke hennes egentlige navn. Innlegget publiseres i samråd med foresatt.