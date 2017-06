Lederen viser i tillegg en manglende evne eller vilje til å se viktige sider ved Forsands interkommunale samarbeidslinjer og næringsmessige særtrekk.

Sentral betydning

Ferjesambandet Oanes-Lauvik er av sentral betydning for livet i Forsand kommune. Å ta bort denne ferja, er den virkelige galskapen her. Å ta bort ferja vitner om sløvhet og feighet. Det vil skape kaos i regionen. Det blir et fattigsligere liv i Ryfylke. Å ta bort ferja virker helt unødvendig, hjerteløst, ja nesten ondskapsfullt.

Å ta bort ferja, er et stort steg tilbake til et regime verre enn et middelaldersk religiøst enevelde. Et maktovergrep. Håpet er at Stortinget har forstått mer når det gjelder å ta vare på storheten og mangfoldet i de tynt befolkede kommunene våre. Det er de som ivaretar de store arealene i Norge.

Nasjonalpark?

Forsand kommune ser ut slik som jeg ønsker at Norge skal se ut. Kanskje skulle hele Forsand kommune hatt status som nasjonalpark?