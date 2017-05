I en artikkel i Aftenbladet 6. mai svarer Borgli og Espedal på min kritikk av utviklingen av kommunens kulturarbeid.

Felles for dem begge er det at de ikke forholder seg til fakta. Borgli uttaler seg som hobbypsykolog og mener at min kritikk skyldes bitterhet hos meg. For hva? Videre har han en magisk hatt (innbyggerhatten) som forteller om at det skjer mye mer i kulturlivet i Sandnes nå enn tidligere. Hva unnlater han å fortelle.

Det tas ingen initiativ og kulturpolitikerne er, i den grad de finnes, ikke synlige utenfor kommunens lukkede rom.

Lite synlige og aktive

Bucholdt mener at utviklingen skyldes et svekket næringsliv. Og det er riktig at noen enkeltaktører har hatt problemer på grunn av frafall av sponsorer. Men det har jo ikke innflytelse på kommunens egne kulturpolitikk og kulturbudsjett. Videre mener han at jeg ikke kan vite noe om kulturpolitikken i Sandnes fordi jeg ikke går på møter i utvalget. Men det understreker jo nettopp mitt poeng om at kulturpolitikerne er lite synlige og lite aktive. Det tas ingen initiativ og kulturpolitikerne er, i den grad de finnes, ikke synlige utenfor kommunens lukkede rom. Kontrasten til Stavangers kulturpolitikere kunne ikke vært større.

Svekket kulturbudsjett

I mitt første debattinnlegg viste jeg at kommunens kulturbudsjett er svekket i forhold til andre tjenesteområder i kommunen. Jeg viste at dette i særlig grad har gått ut over fritidskulturlivet og fritt profesjonelt kulturliv i Sandnes. Videre viste jeg at sammenslåingen av Kinokino og Sandnes kulturhus sammen med en betydelig reduksjon i bevilgningene til foretaket må være en viktig grunn til nedgangen i publikumstallet i den sammenslåtte institusjonen.