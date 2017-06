Fra 2018 må din husstand øke inntekten med 45.000 kr pr. bil for å kunne ha samme kjøpekraft som i år. De nye bomstasjonene rammer folk flest og næringslivet urimelig hardt. Vi advarte høylytt, men for 20 år siden ønsket flertallet av politikerne i fylket at bilistene skulle ta regningen for dårlig infrastruktur. Vi må «ta tak i ting selv», som enkelte politikere ordla seg. Fremskrittspartiet påpekte at det var en gavepakke til en rik stat som ville bruke anledningen til å redusere statlig satsing på vei, og vi fikk rett.

Frp er unntaket

Det begynte med lave satser, gratis på kveldene og i helgene. Pengene skulle gå til bedre og tryggere veier, og ordet dugnad ble brukt daglig. Men det endret seg, for etter hvert skulle klimaendringene stoppes, og den globale oppvarmingen reverseres ved hjelp av bompenger. Med unntak av Fremskrittspartiet er det politisk enighet om bompenger skal endre reisevanene til folk og gjøre det vanskeligere å komme til og fra jobb. Bompengene brukes til kollektivløsninger, sykkelveier og gangstier. I tillegg er det politisk vilje til å la elbiler parkere gratis i sentrum og reise gratis på ferjer, til stor glede for de mange som har råd til en bil nr. to.

Nå må folk flest og næringsdrivende si at nok er nok.

I valgkampen 2013 påstod jeg at det ville komme et forslag om rushtidsavgift her på Nord-Jæren. Svaret i avisen var: «Både fylkesordfører Janne Johnsen og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø bedyrer at de ikke kommer til å gå inn for det.» Men nå er de snart her, 38 nye bomstasjoner med rushtidsavgift som viser at bilistene ble villedet i debatten.

Langt fra ord til handling

Kun lokalt kan vi stoppe utviklingen, for lokalt initiativ får snøballen til å rulle. Andre partier vil før valget i september innrømme hvor stor den snøballen har fått vokse og se til Fremskrittspartiets løsninger, men det er langt fra ord til handling. Folk flest vil merke dette, og en storbank har uttalt at de nå ser på bompengeutgiftene i forbindelse med lånesøknad til bolig. Dette er ikke dugnad, bare kynisk skattlegging. Nå må folk flest og næringsdrivende si at nok er nok.

Politikerne har latt fylket garantere for store lån som skal finansieres med bompenger. Men dropper folk flest bilen, finnes det ikke penger til å dekke lånene. Blir derfor spennende om de samme politikerne som ønsker folk over på buss også vil legge til rette for det fremover. Vi tror det er bompenger som er målet for de andre partiene, og ikke nødvendigvis å få folk i buss og elbil.

Vi må stå sammen

Med din stemme og velgerne i ryggen kunne vi krevd at staten stiller opp. Vi må stå sammen og stoppe denne utvikling som vil redusere folks kjøpekraft og truer tusenvis av arbeidsplasser fra neste år.