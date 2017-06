Feil om antibiotikabruk i fiskeoppdrettsnæringa

Over fleire år har offisiell statistikk frå Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet vist at antibiotika er nesten borte frå norsk oppdrett etter at det på 1990-talet vart utvikla revolusjonerande vaksiner. Mindre enn éin prosent av laksen vart i fjor behandla med antibiotika.

Ikkje eit problem

Samlestatistikk frå 2015 viser eit forbruk av antibiotika på 273 kilo til fisk (212 kg i 2016), 436 kilo til kjæledyr og 5850 kilo til husdyr på land. I lys av at havbruksnæringa produserer 1,3 millionar tonn fisk i året, er antibiotika i oppdrett ikkje eit problem.

Til sist er det slik at dei aller største mengdene antibiotika i Norge faktisk blir brukt i humanmedisin – heime hos folk og på sjukehus.

Myte

Mange forbrukarar trur framleis at det er mykje antibiotika i laksen. Det er altså ein myte, og det kan neppe vera Aftenbladet si oppgåve å halde liv i gamle mytar.