Gi de unge talentene i Viking en sjanse

Skal ikke nevne noen av dem, bare være så arrogant at jeg rett og slett prøve å komme med et råd til de som bestemmer, og da helst på det sportslige.

Usikkerhet og forvirring

Denne situasjonen har trenere i Viking vært i før, mest og enklest å sammenligne med er tiden med Åge Hareide. Da butta det skikkelig imot og i stedet for å bygge selvtillit i laget, så skapte den godeste Hareide bare usikkerhet og forvirring med sine mange bytter av formasjoner og posisjoner spillerne måtte bekle. La oss for guds skyld håpe at Ian Burchnall og Bjarte Lunde Aarsehim (Batty) ikke blir fristet til dette. Det kommer det ingen ting godt ut av. La oss heller få se to modige trenere som tør å gi lokale, unge spillere mulighet til å bygge selvtillit og skape engasjement rundt klubben og laget sånn det burde være. Det er etter min mening mange år siden Viking har vært i en så gunstig, ja dere leste riktig, gunstig situasjon når det gjelder unge, lovende spillere. Men, det er kanskje også lenge siden klubben har stått overfor like utfordrende situasjon samtidig.

Dagen begynte med smil, humor og jubel. Det endte med et mareritt for Ian Burchnall.

Heia Viking!

Enkelte av de unge er frustrerte

Så til min arroganse med å prøve å gi et råd i denne situasjonen. En situasjon der publikumssvikt, dårlig økonomi og svake resultater overskygger nesten alt. Jeg understreker nesten alt. Vi som har et stort hjerte for klubben og som virkelig bryr oss og går på hver kamp, prøver å fokusere på det positive som skjer, og har troen på at noe stort faktisk er på gang i klubben! Som en av disse så vil jeg derfor komme med en bønn om at følgende må skje: Gi de unge talentene muligheten, klubben har ikke råd til å gamble på at avdanka spillere skal redde hverken poeng eller fortsatt eliteseriespill. Vi har dessverre sett at de etablerte mest erfarne spillerne som skulle gå foran og vise veg, faktisk etter mitt syn har vært de svakeste så langt i sesongen. Jeg vet hvor frustrerte enkelte av den yngre garden er over dette, og det er min motivasjon for å skrive dette.

Støttespillere

I klartekst betyr dette ut med følgende spillere, Iven Austbø, Steffen Ernemann og Kwesi Appiah og inn med Amund Wichne, Stian Mikalsen og Mathias Bringaker. Disse tre unge spillerne har en langt større x-factor en de førstnevnte. Så får den eldre garde være støttespillere i treningshverdagen og være både moralsk og sportslig støtte, men la oss bygge laget rundt fremtiden ikke fortiden.

For å si det enkelt. Jeg vil mye heller rykke ned med et lag bestående av fremtidens spillere enn å ødelegge fremtiden med benkesliting og usikkerhet! Heia Viking!

Viking-eiere avviser ikke trenerens rop om hjelp