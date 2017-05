Dette er dagen da både barn og voksne går sammen i tog og synger med den stemmen en har. Det er også en dag for refleksjon. Hva er grunnen til at vi i Norge går sammen fredfullt og noenlunde i takt denne dagen. Hva er det som holder oss sammen?

Skole for alle

Vi har en arena der vi alle møtes eller har møttes. Det er skolen. Noe av det første Venstres statsminister Sverdrup satte i gang etter at han tiltrådte, var arbeidet for en skole for alle.

I 1889 fikk vi folkeskoleloven som dannet grunnlaget for en skole der alle ble satt på skolebenken. Sønner og døtre av fattige og rike.

Der og all mulig grunn til å nevne Johannes Steen sitt bidrag her. Stavangermannen var sentral i utarbeidelse av lovverket til den nye folkeskolen.

Rektor Steens gate og Rektor Steens plass ligger ved Våland skole som et minne over Venstremannen som var en av folkeskolelovens fedre.

Skapte samhold

Det var ikke lenger noen få som hadde monopol på kunnskap. Flere ble gitt muligheter til å bli det en ønsket i livet, flere fikk den ballasten en trengte. Skolen skapte samhold, samhold som var viktig både i gode, men og i tunge tider for landet vårt

For Venstre har alltid vår gode skole vært viktig. I Stavanger har vi mange gode skoler.

Nå skal vi meisle ut en plan for skolestrukturen i byen vår frem mot 2035, et arbeid oppvekststyret har startet med.

Kvalitet i alle ledd

For Venstre er det viktig at vi tenker kvalitet i alle ledd i fremtidens stavangerskolen. God læring, Gode bygg, godt innemiljø, gode og trygge uteområder og en trygg vei til skolen.

Nå står vi foran et viktig arbeid som tilslutt vil endre i bystyret over sommeren. Et arbeid som vil ha konsekvenser for handlings- og økonomiplanen, for bydelene våre, for våre dyktige ansatte og ikke minst for de som skal stå i sentrum: elevene våre.

Venstre er opptatt av at vi må adressere utfordringene som våre skoler melder ifra om. Vi må sørge for at barna blir sett, at vi yter god oppfølging til barn som trenger noe ekstra, vi må sørge for gode arbeidsforhold til våre lærere.

Vi har skoler som er svært ulike i Stavanger, alle med sin egen identitet. Vi skal sette pris på mangfoldet. Det kommer til å bli mange diskusjoner og de ulike partiene vil fremme ulike synspunkt. For Venstre er det viktig at vi jobber oss frem mot en skolestruktur med bredest mulig enighet mellom de respektive partiene. Det skaper tillit.

Fellesskap og demokrati

Vi har et land tuftet på fellesskap og demokrati. Vi har et land der skolen binder oss sammen og løfter oss alle. Venstre står på for Stavangerskolen.