Jeg ble så glad da jeg leste i avisa at det virker som at finansieringen av ny storstue for et av topplagene i Norges nest høyeste divisjon ser ut til å være i boks. Det må bety at det ikke står så galt til med økonomien til kommunen som man skulle tro. Men er det kanskje noe annet som er galt? Norske storstuer med en utnyttelsesgrad på under 50 prosent, er ikke noe nytt, heller ikke vanstyrte fotballklubber.

Ikke god butikk

Storebror Viking sliter med sitt store, dyre stadion. 6680 tilskuere er snittet per kamp så langt i år, kapasiteten er 16.300 (41 prosent utnyttelsesgrad). Dette blir det ikke god butikk av. Motiverte unge talenter og breddeidrett blir det heller ikke. For Ulf er ikke situasjonen bedre, iallfall ikke hva fylningsgrad angår. Hittil i år har Ulf hatt 1723 tilskuere i snitt per kamp (Fotball.no). Med en kapasitet på 4969 gir det en fylningsgrad på 35 prosent. Det er noe som heter tilbud og etterspørsel. Det finnes mange unntak fra reglene rundt dette, men som grunnleggende prinsipp, går prisen på en vare opp hvis behovet er relativt stort og tilbudet relativt lavt.

Når Sandnes kommune ikke engang klarer å klippe enga bak ULF sin kunstgressbane for de unge, håpefulle 5-7-åringene våre, vitner dette om dårlig drift og feil fokus.

Pinlig

Så da det for et par år siden ble gitt bort billetter til alle som gadd å se Ulf spille hjemme, og det fortsatt stod tomme seter igjen, kan man si at markedet for Ulf-seter er mettet, selv om produktet er gratis, klarer man ikke å kvitte seg med alle setene! At man i denne situasjonen så mye som vurderer å bygge et nytt stadion, er pinlig. Antall tilskuere så langt i år underbygger denne antakelsen. Som skattebetaler i Sandnes vil jeg anse meg selv som medeier i et eventuelt nytt stadion. Og som medeier har jeg noen spørsmål som jeg vil stille til øverste leder Stanley Wirak (eller andre utnevnte):

Trenger vi et nytt stadion til Ulf, og i så fall hvorfor? Hvis problemet er at det ikke er tak over alle seter på dagens stadionet eller at gresset blir veldig vått når det regner mye, kan dette fikses uten å bygge nytt stadion (for eksempel kunstgress, hvis det er det som er planlagt dekke på den nye stadionet).

Hva er forventet avkastning på investeringen? Rent finansielt blir det sannsynligvis magert, men er forventet avkastning flere aktive barn? Mindre sosiale forskjeller? Bedre folkehelse?

Hvilke andre "gode" prosjekter har dette gått på bekostning av?

Hvis det virkelig er penger i kassa, har jeg noen forslag til alternative investeringer som en større del av innbyggerne vil få glede av (som i kommunalpolitisk ånd betyr større avkastning på investeringen).

Bedre vedlikehold og drift av dagens anlegg.

En stor innendørs flerbrukshall (som kan brukes hver dag hele året).

Utvidet SFO- og FFO-tilbud.

Bedre og mer gang- og sykkelsti.

Tak over Langgata.

Togstopp på Lura.

Dårlig drift

Når Sandnes kommune ikke engang klarer å klippe enga bak ULF sin kunstgressbane for de unge, håpefulle 5-7-åringene våre, vitner dette om dårlig drift og feil fokus. I 1987 fikk ULF-spillerne hver sin Fiat, noen som førte til noen tunge økonomiske år for klubben. La oss heller kjøpe nye Fiater enn å bygge et nytt stadion, som det definitivt ikke er behov for. Til slutt. Hvis det virkelig er behov for et nytt stadion (noe det altså ikke er). Hvorfor kan ikke Ulf dele stadion med Viking? (Det er flere storklubber som deler stadion, f.eks. AC Milan og Football Club Internazionale Milano). Hvis Ulf og Viking kunne delt stadion ville monumentet i Jåttåvågen fått bedre utnyttelse, det ville frigitt kapasitet til fine gressmatter for unge, håpefulle i Sandnes. Ulf og Viking ville kommet bedre ut av det økonomisk sett. Folkehelsa og breddeidrett kunne blitt vinnerne.

Ikke for seint å snu

Med ca. 150 millioner i budsjett, noe som før øvrig høres veldig lavt ut, kan man like gjerne frakte de 1723 ivrige Ulf-fansene med tog til Jåttåvågen og tilbake hver av de 15 hjemmekampene de neste 75 årene. Spaden er ikke satt i jorda, så det er ikke for sent å ta til fornuft.