Lag en plass foran østfronten av Domkirken

Stavangers stolthet Domkirken, sankt Svithuns katedral og Norges nest største middelalderkirke, har i motsetning til Nidaros domkirke sin hovedfasade eller såkalt front vendt mot øst.

Omfattende restaurering

Nå pågår det en omfattende restaurering, som skal fortsette fram til kirkejubileet i 2025. Da skal Stavanger domkirkes østfront være ferdig restaurert med bla. Viktor Sparres glassmaleri. Veggen vil bli renset, nyfuget, konservert, og det blir noen nyhogde steiner i fasaden.

Scanpix

Hele Domkirken, innvendig og utvendig med Bispekapellet, inngår i restaureringsplanen fram mot 2025. Med en så lang restaureringstid vil det etter hvert skapes interesse og nysgjerrighet for hva som foregår der, og dette vil medføre flere besøkende dit.

I forbindelse med dette bør den rikest utsmykkede østfrontveggen få en plass foran, altså et byrom i likhet med den nyere oppgraderte vestfrontplassen i Trondheim. Der har plassen blitt et populært møterom med benker til å sitte ned på å nyte synet av vestfrontveggen.

Benker har også Stavanger domkirke, men de er snudd så man sitter med ryggen mot østfrontveggen, noe som på et vis markerer at man snur seg fra det som virkelig er verdt å beundre. Ved å snu benkene og oppgradere en ny østfrontplass på tilnærmet lik linje med vestfrontplassen i Trondheim, får Stavanger by en plass som er kirkeveggen verdig. Planer for dette området har eksistert lenge, for eksempel hadde kommunen for 20 år siden en utarbeidet rapport som hadde som formål å oppgradere stedet. Det forelå ideer om å gjenreise den nedrevne middelaldermuren foran østfronten og føre den videre i retning Domkirkeplassen.

Lysere og varmere

Ved å gjennomføre et sådan løft, ville østfrontplassen få tilbake det platået som eksisterte der tidligere. Nedenfor middelaldermuren mot Byparken kan det igjen settes ut benker lik retningen som har vært innunder kirkeveggen. Noe uttynning av de store, skyggefulle trærne i Byparken ville også ført til at det ble lysere, varmere og bedre sikt til Domkirka, noe den fortjener. Stavanger