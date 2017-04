Det er kanskje ikke så rart at akkurat oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er blitt en så tung symbolsak for miljøbevegelsen. Utenfor Lofoten har man alle ingrediensene som til sammen utgjør et tydelig bilde på de interessene gjennom norsk olje og energipolitikk kommer i konflikt. Torskestammen, lokalsamfunnene, turistnæringa, fiskerne og miljøbevegelsen på den ene siden. Oljeselskapene, kapitalen, styringspartiene og store LO-forbund på den andre. Saken får med rette enorm oppmerksomhet.

Vi vet nok

I dag diskuterer vi det som heter «konsekvensutredning». Det betyr ikke at vi ikke har nok kunnskap fra før til å fastslå at oljerelatert aktivitet utenfor Lofoten er framtidsfiendtlig og klimafiendtlig. En konsekvensutredning er bare det siste steget, i henhold til loven, som må til før det kan gis grønt lys for oljeleting i de sårbare områdene.

Vi vet at både lete og boreaktivitet har ulykkespotensiale, det vil kunne komme i konflikt med fiskerne og, ikke minst: Bidra til større utslipp av klimagasser.

Ap har tre alternativer

Denne helga har Arbeiderpartiet landsmøte, og skal behandle saken. Landsmøtedelegatene har tre alternativer. De kan velge å si nei til konsekvensutredning en gang for alle, de kan videreføre dagens standpunkt og gå inn for å konsekvensutrede noen av våre mest unike havområder. Eller de kan gå med på det såkalte «kompromisset» som partiledelsen har presentert. Dette forslaget er i realiteten ikke noe kompromiss, men et grønt lys for å konsekvensutrede akkurat de områdene som i dag har det beste Lofotfisket. «Kompromiss»-forslaget verner ikke annet enn et svært begrenset (og antageligvis oljefattig!) areal, mens områdene utenfor Lofoten, hvor konflikten vil bli størst med fiskere og naturvernere, fortsatt skal åpnes.

Det er to grunner til at både «kompromiss»-forslaget og en videreføring av dagens standpunkt vil være et svik mot fisk, natur og framtidige generasjoner.

Ap kan bli historiske

For det andre er det et stort problem at andre viktige klima og miljøsaker alltid vil havne i skyggen av LoVeSe – inntil saken er lagt død en gang for alle. I dag må nemlig småpartiene bruke store deler av sin «forhandlingskapital» på denne saken alene når regjeringer skal dannes. Derfor er også målet om å få lagt saken død en viktig grunn til at Arbeiderpartiet kan bli historiske om de gjør nettopp det. Om vi slipper å diskutere LoVeSe-saken ved hvert valg, vil vi ha tatt et viktig steg i retning en mer effektiv klima- og miljøpolitikk. Arbeiderpartiet vil med all sannsynlighet bli historiske i slaget om Lofoten Vesterålen og Senja. Spørsmålet er om de blir stående som fiskernes, naturens og framtidige generasjoners seierherrer. «Kompromiss»-forslaget er ikke forenelig med dette.

Kan bli et festmøte

Når Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja starter lokallag i Stavanger neste uke, kan det bli et mobiliseringsmøte hvor vi nok en gang må forberede oss på en valgkamp for å verne LoVeSe. Det kan også bli et festmøte. Arbeiderpartiet avgjør.