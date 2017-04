Heidi Bjerga i Sandnes SV kommer i Stavanger Aftenblad 4. april med feilaktige påstander om regjeringens motiv for å endre ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP).

Fungerer ikke godt nok

Regjeringen ønsker å endre AAP-ordningen for å gi bedre hjelp til dem som trenger støtte. Målet er å få flere i jobb. Problemet med dagens ordning er at den ikke fungerer godt nok. For mange har fått arbeidsavklaringspenger, og for mange har gått på ordningen for lenge. Kun en av fem kommer tilbake i jobb uten noen form for stønad. Det bekymrer meg at antall unge på AAP øker, og at mange av dem aldri har vært i jobb.

All erfaring viser at det å bare motta trygd, fører til at den enkelte sklir lengre og lengre unna arbeidsmarkedet.

Kritikere har derfor, med god grunn, hevdet at en for stor andel mottakere har fått for dårlig oppfølging. Vi vet også at det er rom for betydelig rom for mer arbeidsrettet aktivitet i stønadsløpet.

All erfaring viser at det å bare motta trygd, når det du trenger er tett oppfølging og utprøving i arbeid, fører til at den enkelte sklir lengre og lengre unna arbeidsmarkedet. Og vi vet at jo lengre man er borte fra arbeidslivet, dess vanskeligere blir det å få en jobb. Tettere oppfølging og mer arbeidsretting er viktige stikkord for vårt forslag til ny ordning. Ved å sikre at personene som er på AAP får raskere og mer individuelt tilpasset bistand, tror vi flere kommer seg i jobb. Når maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år og maksimal forlengelse begrenses til to år, betyr det at Nav har opptil fem år på å avklare den enkelte AAP-mottaker. Det mener jeg er nok. I dagens ordning er det ingen øvre grense for hvor lenge stønadsløpet kan forlenges.

Vi vet at noen går i årevis på AAP, uten å bli avklart. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor tydeliggjør vi at AAP er en midlertidig ytelse. Målet er å avklare arbeidsevnen og hjelpe flest mulig tilbake i en jobb de kan mestre på tross av sine helseplager.

Flere kan hjelpes tilbake

Er man varig for syk til å jobbe, er det uføretrygd som er løsningen. Men vi er sikre på at flere enn i dag kan hjelpes tilbake til en jobb. Medisinsk behandling og arbeidsrettet aktivitet skal gjennomføres parallelt, og det blir flere stoppunkter mellom Nav og AAP-mottakeren underveis i løpet. Det håper jeg også SV støtter.