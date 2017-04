Få ting engasjerer mer enn vei og infrastruktur i landet vårt. NHO Rogaland har hatt hovedfokus på de prosjektene som binder landet sammen, og samfunnsøkonomisk har stor, positiv nytte-effekt.

Effektive hovedtransportårer

Vi tåler godt at tilførselsveiene ikke har superkapasitet, så lenge hovedtransportårene er effektive. For oss handler dette om øst-vestforbindelsen E-134 mellom Vestlandet og Oslo, Sørlandsbanen og fergefri E-39.

Det er nærliggende å ty til en veldig fri omskrivning av Sergio Leones legendariske filmtittel fra 1966; «Den gode, den dumme og den grusomme» – når vi skal beskrive utfallet av NTP for Rogaland sin del.

Den gode: Den virkelig gode nyheten for Rogaland er teknisk sett ikke en del av NTP i det hele tatt. Veiselskapets annonsering om at de planlegger å bygge ny firefeltsvei fra Stavanger til Kristiansand på 12 år – innenfor løpetiden til den nye NTP-en. Det vil gi store, positive ringvirkninger for Rogaland, særlig den viktige godsruten sørover til utenlandsferjene i Kristiansand og videre ned i Europa.

Vi legger til grunn at Veiselskapet raskt vil komme i gang med utbyggingen fra Rogalandssiden – hvor det er stor trafikk, og den samfunnsøkonomiske nytten vil være betydningsfull. En betydelig nedkutting i reisetiden og økt trafikksikkerhet – i første rekke mellom Stavanger og Kristiansand, er en svært lønnsom og svært smart investering å gjøre, og vi er veldig glade for de gode nyhetene fra Veiselskapet.

Økt verdiskapning

Sammen med det store løftet Rogfast er, gir det oss også et veldig viktig trafikalt knutepunkt på Vestlandet, en avgjørende faktor for å styrke attraktiviteten til Vestlandet som bo- og arbeidsregion og bidra til fortsatt økt verdiskaping her.

Den dumme er at det ikke kommer mer penger til oppgradering av Sørlandsbanen, og at det ikke legges opp til raskere fremdrift for dobbeltspor på Jærbanen. I dag må togene kjøre i 20-30 kilometer i timen gjennom Drangsdalen. Det er for få krysningsspor til at gods effektivt og lønnsomt kan fraktes på bane mellom øst og vest i en mye større skala enn i dag. Det er overraskende at dette ikke har fått mer ressurser i en transportplan som ellers er overlastet med jernbanesatsing.

Den grusomme er dessverre E-134. Stortinget, Vegvesenet og regjeringen; alle har fremhevet E-134 som hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Oppgraderingen av E-134 har svært høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet: En krone investert i det totale E-134-prosjektet gir 1,40 kroner tilbake i samfunnsøkonomisk nytte. Veien var nylig stengt fullstendig i to dager.

Vinterstid er det hundrevis av timer med kolonnekjøring. Behovet for stenging oppstår gjerne svært brått, tidskritiske leveranser, som ferskmat, lider under manglende forutsigbarhet. Manglende vintersikring er et stort problem med denne viktige forbindelsen.

Ikke bra nok

På tross av lønnsomheten, på tross av alle fagre intensjoner fra alle myndigheter følger det ingen midler i NTP i første del. Det betyr at det ikke vil bli noen bedring før tidligst etter 2024. Dette er ikke bra nok. Intensjonene må følges opp med investeringer på en helt annen måte enn det det nå blir lagt opp til.

Vei er investeringer i konkurransekraft. Det utvikler bo- og arbeidsregioner, knytter, mennesker, bedrifter og regioner sammen. Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger, som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden. Det gjøres viktige grep for Rogaland nå. Med den høye samfunnsøkonomiske verdien prosjektene hadde det svart seg å gjøre enda mer, enda raskere.