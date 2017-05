Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen vil ikke signere protokollen i forbindelse med trygdeoppgjøret som regulerer inntektene til landets pensjonister.

Misfornøyde

– Vi har ikke fått gjennomslag for noen av våre krav, og er misfornøyd med at trygdeoppgjøret heller ikke i år skal oversendes Stortinget før behandling i forbindelse med statsbudsjettet i høst, sier han til ABC Nyheter.

– Dette er tredje året på rad at landets uføre og pensjonister får en nedgang i kjøpekraften, og nekter å skrive under protokollen under møtet med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Også Funksjonshemmedes fellesorganisasjoner og flere andre valgte å unnlate å skrive under på protokollen.

Felles krav

Pensjonistforbundet med SAKO-organisasjonene og SAFO som representerer over 240.000 medlemmer hadde felles krav til trygdeoppgjøret. Forhandlingsrett og regulering av pensjon på linje med lønnsvekst var hovedkravene. Grunnbeløpet (G) øker f.o.m. 1. mai med 1058 kroner til 93.634. Det tilsvarer 1.14 prosent. Fratrukket 0,75 prosent blir dermed løpende alderspensjon økt med kun 0,38 prosent f.o.m. 1. mai 2017.

Det er den laveste reguleringen siden pensjonsreformen i 2011.