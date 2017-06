For Arbeiderpartiet er det selvsagt at barn og unge ikke skal fratas sin frihet. Fengsling uten rettmessig lov og dom er uakseptabelt. Når barn og unge fengsles uten lov og dom, er dette en dobbel urett. Så når en knippe advokater spør hva rogalandsbenken på Stortinget mener om Israels ulovlige behandling av palestinske barn, er svaret fra Arbeiderpartiets representanter enkelt og tydelig: Det er uakseptabelt.

Strenge krav

FNs barnekonvensjon stiller svært strenge krav til hvordan barn skal behandles i fengsel, og frihetsberøvelse av barn skal kun være en siste utvei og vare så kort som mulig. Det er derfor et alvorlig tankekors at palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov. Å utfordre Rogalandsbenken er en blindvei – benken mener ikke noe samlet, men jobber daglig for det beste for Rogaland (Aftenbladet 22. mai).

Merkbart passiv

Advokatene burde utfordre partiene, det er det politikken ligger. Høyre og Frp-regjeringen har vært merkbart passiv i sitt arbeid med Palestina-konflikten, det beklager vi. Om Arbeiderpartiet får regjeringsansvar, vil vi intensivere arbeidet for en tostatsløsning, og mot byggingen av de folkerettsstridige bosetningene. Norge bør anerkjenne Palestina som selvstendig stat, på et tidspunkt hvor dette kan skape fremgang i fredsprosessen.