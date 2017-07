Rolf Næverlid omtaler det digitale radioskiftet i et leserinnlegg i Aftenbladet 26.juni. Innlegget er dessverre basert på flere feilkilder. Omleggingen følger en tydelig overgangsplan, slik at den er forutsigbar for alle aktører. Planen er tett fulgt opp av norske myndigheter, for å sikre at overgangen skjer på en forutsigbar og kontrollert måte.

Det betyr at Norge i dag har god dab-dekning, både befolknings- og arealmessig. Norske myndigheter har bekreftet at NRKs dab-dekning dekker 99,7 prosent av befolkningen. Kommersiell radio dekker 92,8 prosent av befolkningen. Arealdekningen er på høyde med FM.

Godt mottatt av lytterne

FM-båndet har vært viktig for norsk radio i mange år, men gir ingen muligheter til å utvide det nasjonale kanaltilbudet. FM-nettet er gammelt og valget stod mellom en opprustning som ville gitt fem rikskanaler og en utbygging av dab som gir 30 kanaler. Dette er også hovedårsaken til at riksdekkende radio blir digital, og som følge av dette faser ut sine FM-sendinger. Nye kanaler er lansert på dab, og mange digitale kanaler er godt mottatt av lytterne og har stor oppslutning.

Radiokanalene innfører dab for å øke tilbudet til publikum. Kostnadene for å sende på dab-nett er den samme som for dagens nasjonale FM-nett. 73 prosent av lytterne er digitale og dab er den plattformen som har størst oppslutning. FM har i dag mindre oppslutning enn dab, ifølge Kantar TNS Digitalradioundersøkelse. (uke 19 2017).

De gamle FM-radioene må selvfølgelig ivaretas på en god måte, og vi håper ikke det blir noe berg av brukte FM-radioer. Ifølge Digitalradioundersøkelsen finnes det i Norge i dag omlag 6,5 millioner FM-radioer. Disse kan oppgraderes med en adapter, og om de ikke skal brukes mer, må de leveres til gjenvinning.

Selv om Norge er det første landet i verden som slutter å sende riksdekkende radio på FM, er vi slett ikke det eneste som bruker dab+-. Over hele Europa er det en voksende erkjennelse at dab er den fremtidsbaserte kjerneplattformen for radio fra nasjonale og europeiske beslutningstakere, myndigheter og offentlige og kommersielle kringkastere.

Det brukes av et økende antall europeiske kringkastere, blant dem både Danmarks Radio og BBC. Sverige har vedtatt å sette en videre implementering av dab på is i påvente av utviklingen i land som Norge.

Feil premisser

Regnestykket som hevder at oppgradering til dab i bil koster samfunnet 23 milliarder kroner, er forøvrig basert på en utregning som ikke bygger på riktige premisser, fordi det forutsetter at utskiftingen vil pågå i 30 år fremover – og til samme pris som i dag. Dette harmonerer hverken med oppgraderingstakten i Norge eller med det internasjonale arbeidet for implementering av dab i bilparken.

Internett er en viktig del av det digitale radiotilbudet, men håndterer dårlig kravene knyttet til beredskap. Dab-radioer med god batterikapasitet vil man finne hos mange forhandlere.