Hvor du plasserer pengene dine blir stadig viktigere. Så langt er SR-bank blant Norges svakeste banker på etikk. I desember i fjor kastet Framtiden i våre hender lys over sparebankenes investering i skandaleprosjektet, oljerørledningen, «Dakota Access» i USA. Det medførte at de trakk seg ut.

I januar viste vi at sparebankene har investert tungt i den ekstremt miljøfiendtlige tjæresandindustrien. Det har bankene så langt ikke gjort noe med. Nå i april viste vi hvordan sparebanker har investert i palmeoljeselskaper som ødelegger regnskog på Borneo. Heller ikke her har de gjort noe for å bøte på skadene.

Stor effekt

SR-bank forvalter over hundre milliarder kroner. Derfor har bankens beslutninger stor effekt. Når en bedrift trenger penger, må de ofte gå til banken. Når det skal bygges en oljeledning eller en klesfabrikk, gjør bankene det mulig.

Det er dine penger banken bruker! Det gjelder ikke bare om du sparer i fond. Har du lønnskontoen din i SR-bank, forvalter bankene pengene dine. Pengene får umiddelbart ben å gå på, de lånes ut. Når du velger bank, velger du altså samtidig hvordan pengene dine brukes.

Vi kunder har et ansvar og en mulighet. Næringslivsledere og eiere har makt, men de er som regel avhengig av banker for å finansiere sine ideer.

Bankvirksomhet kan deles inn i fire områder. Utlån av penger, støtte til enkeltprosjekter, fondsforvaltning og egne investeringer.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har etablert Etisk bankguide. Vi stilte i høst norske banker over tusen spørsmål. Svarene utgjorde grunnlaget for en rangering av nivået deres etiske retningslinjer ligger på.

I år ser vi bankenes praksis. Norske banker har investert i flere tusen selskaper. Vi tar stikkprøver som vil vise om de følger opp sine retningslinjer. Men det er bankene som i alle sine investeringsbeslutninger må sørge for at etikk og bærekrafthensyn ivaretas.

Blant norske banker viser sparebankene en spesiell lav etisk bevissthet. De skårer aller lavest i vår rangering. En grunn kan være at de ikke offentliggjør informasjon om etikk og bærekraft. Men mye tyder på at de mangler selv elementære retningslinjer på etisk forvaltning.

Bevisste valg

Banker er ikke «nøytrale» brikker i andre aktørers spill. Hvem de låner penger til og hvor de kjøper aksjer, er resultat av bevisste valg. Valg som er med på å avgjøre vår planets framtid. Så tenk på hvor du plasserer pengene dine