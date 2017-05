I vår flotte kommune Sola, der tar vi vare på hverandre. Alle slags typer mennesker bor i Sola, vi har både utlendinger og intellektuelle, ja til og med intellektuelle utlendinger!

Uønsket i Sola

Sola kommune er for alle, da selvsagt med unntak av hvis du er skikkelig fattig da. Er du mellomfattig, blender inn og holder kjeft, så greit nok. Men hvis du er så fattig at du ikke kler deg skikkelig og sitter å tigger utenfor Handelslaget, da er du uønsket i Sola.

Skal jeg plutselig brødfø hele befolkningen i Draculas vuggeland?

Det har flertallet i formannskapet bestemt. Synlig fattigdom er jo så sykt irriterende, særlig når en kommer ut etter en hyggelig handel på Mega. I tillegg til at en som regel kommer rett fra jobb, er både sulten og fysen, så veier posene liksom ett tonn mer ved synet av en skummel, gammel dame som tigger penger. Det er rett og slett sinnsykt irriterende å bli minnet på at slike finnes.

Dessuten er det jo faktisk i overkant storforlangende å be om mynter i disse korttider. Og tenk om den 10-kroningen jeg har slitt og jobbet for går til noen vemmelige bakmenn? Sånne som bader i penger på tv?

Skal jeg plutselig brødfø hele befolkningen i Draculas vuggeland? Nei, da er det sikkert og visst at det er best å sløse bort pengene selv! Og hvordan kan jeg vite om den gamle damen med Kiwien egentlig er styrtrik og eier en iPhone?

Høyres ordfører Ole forteller at folk ringer ham og forteller at de unngår å handle i Solakrossen pga. de slemme tiggerne. Da er det jo klart at sjefen må handle! Personlig så håper jeg at neste gruppe han rydder av veien er middelaldrende sure menn.

Ring 112

Gruppeleder i Høyre er også svært bekymret for den aggressive tiggingen, stakkars som en av Solas rikeste personer, er det jo klart at hun er redd! Da er det jo godt at selv om 95 prosent av bestemødrene fra Romania er nokså fredelige, så tar vi alle for èn!

Neste naturlige steg må jo være å få disse verdiene inn i barnehage og skole! I dag skal vi øve på å overse og gå forbi en tigger for så å ringe 112!