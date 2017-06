Vi henviser til artikkel på nettsiden til Aftenbladet datert 30. mai hvor Venstre vil beholde hurtigbåten til Jørpeland.

Henvist til busstransport

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren har i lang tid engasjert seg i at syklistenes rettigheter må tas på alvor når det opprettes nye fastlandsforbindelser gjennom undersjøiske tunneler. Syklister fra Ryfylke, f.eks. Tau og Jørpeland, vil etter åpningen av Ryfast i 2019 bli henvist til busstransport, og dermed også miste mye mobilitet. Transport med buss har begrenset kapasitet for sykler (maks to sykler pr. tur i dag), mens hurtigbåter og ferjer har stor kapasitet for både sykler, sykkelhengere og barnevogner.

Syklistenes Landsforening Nord-Jæren mener at sykkel er et transportmiddel som må prioriteres på lik linje med tog, bil, båtog buss, men kan ikke se at dette er tatt tilstrekkelig hensyn til i planleggingen av noen av de undersjøiske tunneler som bygges i Norge i dag. Om en skal oppnå myndighetenes mål om nullvekst i biltrafikk, og økt bruk av sykkel, må det legges til rette for dette også i de store vegprosjektene som planlegges i de neste ti årene.

Oppretthold tilbudet

Et steg i riktig retning her i Rogaland kan være å opprettholde et tilbud med hurtigbåt som vil ivareta syklisters interesse for fleksibel transport. Dette vil bidra til at mange fortsatt kan sykle til jobb, og at sykkelturismen i vår region fremdeles kan ha et vekstpotensiale.