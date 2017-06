I bystyret 24. mars stemte dagens flertallspartier Frp, Høyre, KrF, Venstre, Sp, Pp, og FNB ned forslagene fra Stavanger Arbeiderparti om strakstiltak på Nytorget.

Saken om nytt tinghus er blitt et gnagsår i Stavanger, og Nytorget er i ferd med å bli et område vi helst ikke viser gjester.

Kosmetisk grep

Begrunnelser for å stemme mot var bl.a. at vi må vente til staten bestemmer seg hvor den vil ha nytt tinghus. Venstre mener saken må behandles «skikkelig» og «helhetlig», og en Høyre-representant sendte et velment, men akk så utilstrekkelig oversendelsesforslag om å dekke de forfalne trehusene til med beplantning. I sannhet et kosmetisk grep.

Saken om nytt tinghus er blitt et gnagsår i Stavanger, og Nytorget er i ferd med å bli et område vi helst ikke viser gjester. Arbeiderpartiets fraksjon i Storhaug bydelsutvalg og Storhaug arbeiderlag vil ikke vente til ting deiser i bakken av seg selv i sendrektighet og utmattelseskamp. Vi sier derfor enkelt og greit ja til kulturtorget, og nei til nytt tinghus på Nytorget.

Trenger torgets kvaliteter

Byens sentrum og Storhaug trenger torgets kvaliteter. Tinghus-debatten i Stavanger står i veien for en ansvarlig byutvikling, og byens ledelse gjentar seg selv om at den vil og den vil, men den får det åpenbart ikke til, i hvert fall ikke på Nytorget.

Vår visjon for torget er å legge en ramme rundt det som handler om kultur og det framvoksende: En flott seremoniplass utenfor Petri kirke; Metropolis for ungdom, revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næringslivet.

Torget i dag er et underregulert veinett med dårlig oppmerking, råning om kvelden og voksende forfall. Tagging og slitasje preger området negativt. Hvor lenge skal vi stå og se på? Vi må komme videre.

Det er nesten som å si at Slottet og Stortinget ikke kan ligge i samme gate heller.

Om ikke nytt tinghus kan bygges på Bekhuskaien, mener vi faktisk byens ledelse må vurdere alle andre steder enn Nytorget. Problemet med lokaliseringen der er at det ikke tar hensyn til at bruken av området har endret seg siden dagens tinghus ble bygget for en menneskealder siden. Ett alternativ kan være gullrekka av offentlige bygg langs Lagårdsveien. Argumentet om at tinghuset av symbolske grunner ikke kan ligge i samme gate som politikammeret, er så dårlig at vi nesten kvier oss for å formidle det, men slik skal en altså forholde seg til i politisk debatt i Stavanger. Det er nesten som å si at Slottet og Stortinget ikke kan ligge i samme gate heller.

Vi må gi gass nå

Motivene for at nytt tinghus bør bygges på Bekhuskaien, kan være ulike. For Storhaug arbeiderlag og BU-fraksjon handler det om at byen klart trenger et moderne tinghus. Vi ønsker ikke et nytt tinghus på Nytorget, mest fordi det kolliderer med alle andre hensyn til hva torget er og kan bli: Stavangers kulturtorg.

Nå trenger vi å gi gass nå, før det er for sent for både visjoner, trehus og et flott torg.