27. april skrev Aftenbladet: "Èn Venstre-mann i Oslo kan alene avgjøre om arbeidsmiljøloven i framtida også skal gjelde for oljefolk på fartøy. Eller ikke. Venstremann og vestlending, Sveinung Rotevatn, sitter på vippen i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hans stemme alene vil avgjøre om endringene i arbeidsmiljøloven blir vedtatt og oljeaktivitet på fartøy legges inn under arbeidsmiljøloven".

Ikke ny lov

6. mai meldte Aftenbladet så at oljearbeidere på skip ikke får ny lov nå. Dette fordi "Venstrepolitiker Sveinung Rotevatn har bestemt seg: Han vil ikke støtte Arbeiderpartiets forslag … Sveinung Rotevatn avgjør spørsmålet fordi han sitter med vippeposisjonen i arbeids- og sosialkomiteen".

For det første: Det er ikke arbeids- og sosialkomiteens som avgjør utfallet av denne eller andre saker som behandles i Stortinget. Det er bare et samlet Storting (Stortinget i plenum) som kan treffe beslutninger. Stortingets fagkomiteer har ikke noen beslutningsmyndighet. Fagkomiteene kan bare gi råd til Stortinget om hva Stortinget bør vedta. Det skjer gjennom en komitéinnstilling.

For det andre: Selv om det er flertall mot et forslag i en av fagkomiteene, behøver det ikke å være et flertall mot forslaget i Stortinget i plenum. Dette fordi det kan være andre partier som utgjør flertallet i komiteen, enn det tilfellet er i det samlede Stortinget.

For det tredje: Det forekommer praktisk talt aldri at én enkelt stortingsrepresentant alene avgjør en sak. Ved avstemninger i Stortinget stemmer de politiske partiene som oftest samlet for eller mot de forslagene som tas opp til votering. Det er partienes stortingsgrupper som i realiteten avgjør sakene. (Den som finleser Aftenbladets omtale, vil da også se at Rotevatn har drøftet saken i Venstres stortingsgruppe, og at det var der de bestemte at Venstre vil be regjeringen om å utrede saken.)

Med andre ord: En enkelt stortingsrepresentant avgjør ikke saken alene, og slett ikke fordi han sitter på vippen i en stortingskomité.

Feilaktige opplysninger

Jeg skal ikke beskylde Aftenbladet for å drive med "fake news", men i denne saken gir avisen helt feilaktige opplysninger om beslutningsprosessen i Stortinget.

De bastante formuleringene gir inntrykk av at dette skyldes manglende kunnskaper, men de kan også gi mistanke om at tendensen til å personifisere politikken, som vi ser i flere medier, også har slått inn i Aftenbladet.