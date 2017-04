Burhøns er en utdatert måte å holde dyr på som går tilbake til 60-tallet, den gang dyrevelferd fortsatt var et fremmedord i eggindustrien. Høners aktivitetsbehov var ennå ikke vitenskapelig bevist. Men likevel, enhver som kjente ei høne, visste at hun elsket å være utendørs i sola og få lete etter mat på bakken. Kanskje var det datidens naive tiltro til teknologi og produktivitet som legitimerte å sperre hønene inne. Burene sikret god hygiene. Eggproduksjonen var god. Dermed lukket eggbøndene øynene for at burliv innebærer endeløs kjedsomhet, stillestående på netting.

Behov for valgmulighet

I dag vet vi at bur er i strid med hønas biologi. Det er vitenskapelig påvist at høner blir frustrerte hvis de nektes å vandre rundt for å lete etter mat, og at de har behov for valgmulighet mellom flere redeplasser når de skal legge egg. Vi vet også at om høner nektes mosjon, er risikoen for beinlidelser større. Dessuten er det nå utviklet et bedre alternativ, nemlig løsdrift i aviar.

Dyrevernalliansen arbeider for et næringsliv som tar dyreetiske hensyn. Når både Rema 1000 og Norgesgruppen nå har fattet vedtak om å slutte å selge buregg etter råd fra oss, blir andelen høner i bur redusert betraktelig. Å få slutt på høner i bur, er et enormt steg i riktig retning for høners velferd i Norge. Neste skritt er å bedre burfri driftsform.

Vellykkede velferdstiltak

Frittgående høner har tilgang til større areal enn burhøner, kan bevege seg fritt omkring, lete etter fôr i strøet og vagle seg i høyden. Økologiske høner har bedre plass enn frittgående, de får grovfôr og muligheten til å oppleve dagslys. Dette utgjør selvfølgelig en betydelig forskjell for dyrevelferden. Vi arbeider for at slike vellykkede velferdstiltak også skal innføres i ikke-økologisk eggproduksjon. Røkterens kompetanse og tilstedeværelse er også viktig.

Dyrevernalliansen er glade for at næringslivet i Norge nå tar grep, og sikrer dyrene en bedre fremtid og forbrukerne mer dyrevennlig mat.