«Sjølvsagt må alle barn få læra språket vårt godt nok til å kunna delta fullt ut, anten det er i leik, skule eller samfunn», skriver Solveig G. Sandelson i Stavanger Aftenblad 26. mai om Oslo Høyres forslag om norskopplæring i barnehagen.

Likevel konkluderer Sandelson med at man ikke skal ha som mål at alle barn som går i barnehagen skal lære seg norsk. Det finner jeg uforståelig, og kommentaren hennes kan tyde på at hun verken har satt seg inn i hvor stort problemet med manglende norskferdigheter ved skolestart er i Oslo, eller de konkrete tiltakene Oslo Høyre foreslår for å styrke læring i barnehagen.

I Oslo mangler mer enn hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær opplæring når de begynner på skolen.

Målrettede virkemidler

Dessverre er det ikke slik i dag at alle barn får like muligheter til å lykkes uavhengig av bakgrunn. For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn. Da trengs det målrettede virkemidler som gir barn likere muligheter for å lykkes med utdanningsløpet.

I Oslo er det en spesielt stor utfordring at mange barn ikke kan godt nok norsk til å følge ordinær opplæring når de begynner på skolen. Disse barna står i fare for å falle fra senere i skoleløpet, med mindre vi setter inn tidlig innsats allerede i barnehagen. I Oslo mangler mer enn hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær opplæring når de begynner på skolen. Osloskolen har full åpenhet om sine resultater, og det fremgår av Oslo kommunes skolebudsjett at andel elever på 1. trinn med vedtak om særskilt norskopplæring var 24,8 prosent i 2016.

Av disse utgjør barn med minoritetsspråklig bakgrunn 70 prosent, til tross for at den store majoriteten av barna har gått i barnehage. Å gå i barnehage er altså ikke nok i seg selv; barnehagen må også ha et innhold som bidrar til læring og utvikling.

Burde vært ukontroversielt

Både barnehageloven og rammeplanen er tydelige om læring i barnehagen, og legger opp til at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. En del av barnehagens samfunnsmandat er nettopp å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. God språkstimulering og tidlig hjelp dersom språkutviklingen er forsinket er en del av barnehagens grunnleggende oppgaver. Systematisk språkopplæring i barnehagen burde derfor være et nokså ukontroversielt forslag. Læring utelukker ikke lek

Det kan virke som om Sandelson misforstår hvordan læring fungerer, og setter likhetstegn mellom mål om norskferdigheter og det at barna skal få tavleundervisning. Det er ingen motsetning mellom lek og læring. Læring i barnehagen foregår nettopp gjennom lek, og det er rom for planlagte lekeaktiviteter med læring som formål i barnehagen.

Tydelige krav

Oslo Høyre vil stille tydelige krav til barnehagene om språkopplæring og etablere et system som gjør at man i større grad fanger opp barna med svakest norskkunnskaper. Det innebærer tydelige mål, god oppfølging av hvert enkelt barn og åpenhet om barnehagens kvalitet. Å la være å stille krav til barnehagene om innhold, favoriserer barn med høy sosial bakgrunn. Barnehagens mandat er imidlertid bredere, og vi må ha ambisjoner på vegne av alle barn, slik at de gis like muligheter til å få en god skolestart og like muligheter til å lykkes i skoleløpet.