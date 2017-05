Selv om vi i Norge har effektive og godt organiserte nødetater, er det ofte behov for at mannen i gata må bidra med livreddende førstehjelp og akutt bistand før hjelpen kommer frem. I en fersk undersøkelse oppgir kun fire av ti at de tør å sette i gang med livreddende førstehjelp i de mest vanlige situasjonene der førstehjelp kan redde liv. Norge trenger et førstehjelpsløft.

Alle kan enkelt settes i stand til å gjennomføre elementære grep som kan løse en kritisk situasjon

Elementære grep

Å lære seg førstehjelp kan fort vise seg å bli den beste investeringen du noen gang har gjort. Alle kan enkelt settes i stand til å gjennomføre elementære grep som kan løse en kritisk situasjon. Du kan redde livet til en på bussen, en på jobb, eller en du har på middagsbesøk en helt vanlig tirsdag.

Mange mennesker kan bidra til at flere lærer førstehjelp. Foreldre, håndballtrenere og arbeidsgivere er alle eksempler på aktører med innflytelse som kan legge til rette for bedre livreddende kunnskaper i befolkningen. Som arbeidsgiver kan du vurdere å sørge for at dine ansatte får tilbud om førstehjelpskurs. En slik aktivitet er ikke bare livsviktig, men også populært. Så mange som åtte av ti er positive til å gjennomføre førstehjelpskurs i regi av jobben.

Dersom du er forelder, håper vi du vil snakke med barnet ditt om hvordan man kan hjelpe andre dersom uhellet er ute. Får man opplæring i grunnleggende førstehjelp allerede som barn, vil det å kunne yte førstehjelp være mer naturlig gjennom hele livet.

Gode nok kunnskaper om førstehjelp i befolkningen er en dugnad hvor vi alle må gjøre en innsats.

Bare 2 prosent gir blod

Hvorvidt man kan bidra til å redusere skadeomfanget når uhell er ute dreier seg om flere ting enn førstehjelp, som for eksempel brannøvelser i hjemmet og tilstrekkelig med blod i blodbanken. Ferske tall viser at så få som to av ti har gjennomført brannøvelse hjemme de siste fem årene, og at kun 2 prosent av befolkningen gir blod. Brannskader på personer kan være nokså omfattende, og en eneste pasient kan trenge blod fra mer enn 100 blodgivere. Vi i Røde Kors håper at bevissthet om dette kan føre til at tallene ser bedre ut neste gang vi tar pulsen på befolkningens evne til å ta grep for egen og andres trygghet.

Felles dugnad

Gode nok kunnskaper om førstehjelp i befolkningen er en dugnad hvor vi alle må gjøre en innsats. Undersøkelsen Røde Kors har gjennomført viser at vi sammen har en vei å gå, og vi oppfordrer alle til å lære seg førstehjelp, undersøke mulighetene for å bli blodgiver, og gjennomføre brannøvelser med familien. Hver og en av oss kan ved enkle grep være med på å gjøre en forskjell som kan redde liv.