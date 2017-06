Høyres stortingskandidat Aleksander Stokkebø slår med brask og bram fast i Aftenbladet 31. mai at «Regjeringens tiltakspakke virker». Den virker kanskje som en god valgkampjippo for milliardærenes interesseregjering, men for folk som faktisk ikke har jobb har den ingen effekt.

Langtidsledigheten har økt

Stokkebø påstår at tiltakspakken regjeringen har satt i verk, mot det de sjøl ikke innrømmer er en krise, «virker kraftfullt». Hva er kraftfullt i denne sammenhengen? La oss se litt på de faktiske tallene: De ferskeste tallene fra Nav for arbeidsløsheten i Norge forteller oss sannheten om hva Høyre og Frp får til. Når man se på hva som har skjedd i 2017, så har de helt ledige økt for hver måned som går. I Rogaland er mer enn hver tredje arbeidsløse langtidsledig. Langtidsledigheten har i tillegg økt. Siden januar har andelen folk i Rogaland som er helt uten arbeid over lang tid, økt med seks prosentpoeng, fra 30 prosent i begynnelsen av året til 36 prosent nå. Hvor kraftfullt virker dette i den virkelige verden, Stokkebø?

Hvorfor er det verre å være langtidsledig? Av mange grunner. For den enkelte blir det en svært vanskelig økonomisk situasjon, ettersom de etter to år mister dagpengene. Vi holder alle oppe vår kompetanse og kunnskap gjennom det arbeidet vi gjør. Når du ikke lenger har en jobb å gå til, får du ikke lenger den muligheten.

Uforståelig

De siste årene har 40.000 mennesker mistet jobbene sine bare i oljebransjen. Det fortsatt 124.000 arbeidsløse mennesker som sliter med å betale huslånet, som ikke har råd til ferie med ungene sine og som går en usikker framtid i møte. Det er flere enn under finanskrisa. At Høyre prøver å vri det til å være noen suksess, er uforståelig.

Samtidig har vi en regjering som ikke gjør noe som helst for å motvirke arbeidsløsheten. En regjering som fortsatt tror at skattelettelser på magisk vis skaper arbeidsplasser. En regjering som har lagt til rette for at langt flere må gå til midlertidige stillinger framfor fast jobb. En finansminister som lukker øynene og sier til Stortinget at forskjellene ikke øker. En statsminister som ikke ville kalle det hele en krise. Men dette var og er en krise, en stor krise.

Frekt av de mørkeblå

Det beste for landets arbeidsløse er at den sittende regjeringen og de mørkeblå statsrådene mister sine jobber i høst. Å skamløst dele ut fellesskapets penger til de med mest, når vi samtidig vet at mange har det så vanskelig, er frekt. Det fortjener ikke gjenvalg. Det bør man ikke stemme på. I fire år har vi hatt en fest for de som har mest. Nå må det være vanlige folks tur. Det er tid for en ny retning. Det er tid for en ny regjering. SV er klar. Er du?