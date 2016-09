Aftenbladet og Ap tar feil: Rogfast skal ikke utsettes, Ryfast skal ikke stanses

Gode veier binder landet sammen. Derfor har regjeringen økt bevilgningene kraftig til både bygging og vedlikehold av veinettet vårt. Forfallet reduseres nå for første gang på tiår. Til sammenligning la den rød-grønne regjeringen opp til økt forfall i alle sine statsbudsjetter, inkludert forslaget for 2014, som de la frem uken før de gikk av. Først med Høyre og Frp i regjering ble kursen endret.

Når man leser Stavanger Aftenblad 9. og 10. september, får man derimot inntrykk av det nå er krise i veisatsingen. Avisens forside fredag ga inntrykk av at Rogfast skulle utsettes og Ryfast skulle stoppes. Jeg skal innrømme jeg ble litt i stuss, for vår beskjed er full fart forover. Og etter en oppdatering fra Statens vegvesen, har jeg vanskelig for å forstå Aftenbladets valg av sjokk-overskrifter.

Ryfast

Problemstillingene som Aftenbladet omtaler for Ryfast, er allerede i stor grad løst. De få gjenværende punktene som Arbeidstilsynet har påpekt, er i god prosess hos entreprenøren. Problemstillingene gjelder for øvrig kun en av fire tunnelkontrakter, slik at selv om problemene ikke ble løst, ville det aldri vært aktuelt å stanse hele prosjektet. Ryfast-tunnelen skal bygges, ferdigstilles og tas i bruk.

Aftenbladet kunne med fordel utfordret mine faste kritikere på substansen i deres kritikk.

Rogfast

Tilsvarende skaper Aftenbladet unødvendig usikkerhet rundt arbeidet med Rogfast. La det være klinkende klart: Dagens regjering er for Rogfast, og prosjektet har flertall i Stortinget. Jeg jobber fortsatt i tråd med timeplanen jeg har varslet tidligere: Rogfast skal fremmes for Stortinget i høstsesjonen. Jeg kan selvsagt ikke garantere at prosjektet ikke kan komme til å oppleve utfordringer, men jeg er trygg på at vi i så fall vil løse problemene som oppstår.

Aftenbladet kunne dog med fordel utfordret mine faste kritikere på substansen i deres kritikk. Denne gangen later Arbeiderpartiet som om regjeringen har forsinket prosjektet. Derfor noen enkle fakta: Da Rogfast ble omtalt i Nasjonal transportplan i 2012, hevdet den rød-grønne regjeringen at Rogfast skulle påbegynnes innen utgangen av 2017. De la også til grunn at kommunene skulle være ferdig med reguleringsplanene i 2013, og forutsatte at berørte kommuner skulle ha positive prosjektvedtak lokalt. I dag vet vi at den siste reguleringsplanen kom på plass først i 2016. Dette skyldes blant annet at man i 2013 vedtok en annen løsning på stigningsgrad og derfor måtte lage en annen tunnelløsning på Bokn. Det tok også tid å få på plass reguleringsplan i Randaberg for påkobling av E39, og planer for massehåndtering på alle de tre tunnelpunktene.

Til tross for to–tre års forsinkelse i arbeidet med reguleringsplaner i kommunene, varsler jeg ikke tilsvarende forsinkelse for Rogfast. Rett og slett fordi regjeringen har bidratt med mye ressurser for å holde planleggingstempoet i Statens vegvesen oppe. Og fordi regjeringen har fremskyndet arbeidet med oppgaver som normalt skal starte først etter at siste reguleringsplan er på plass. Vi gjør dette nettopp for å unngå forsinkelser. Derfor kan vi fortsatt snakke om oppstart i 2017. Aftenbladets oppslag er mer egnet til å forvirre enn til å informere leserne.

Vår region bygges ikke med lettvinte påstander og usammenhengende kritikk.

Kvitsøy

Det samme gjelder oppslaget avisen hadde lørdag om at Kvitsøy står i fare for å miste tunnelforbindelsen til Rogfast. Verken regjeringen eller Statens vegvesen har foreslått dette. Likevel lager Aftenbladet en lengre artikkel med en rekke bekymringer, og krav om svar fra regjeringen. Svaret er veldig enkelt: Akkurat nå pågår kvalitetssikring av prosjektet. Det er eksterne aktører som skal gå alle deler av prosjektet etter i sømmene, ja, rett og slett være djevelens advokat. Dette er prosesser som rødgrønne politikere kjenner godt til fra sin regjeringstid, men som de nå tegner inn i et bilde med uro og usikkerhet. Det er både underlig og skuffende.

I lys av fakta oppleves det temmelig banalt når Arbeiderpartiet hevder at regjeringen er bakpå, trenerer og forsinker. Det er beviselig feil. Men det ville vært veldig interessant å høre Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg forsøke å begrunne sine påstander med fakta. Vår region bygges ikke med lettvinte påstander og usammenhengende kritikk.