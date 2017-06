I Aftenbladets leder mandag 12. juni står det at en bevaring av Tastaveden ungdomsskole går utover andre høyst nødvendige investeringer på andre skoler, slik som Vaulen, Storhaug og Kvernevik. Med dette setter Aftenbladet skoler opp mot hverandre på en tabloid måte.

Tittelen «Fred på Tasta – krig i byen» indikerer at dersom Tastaveden får bevilgning til oppussinger vil andre skoler lide under dette. Så da mener Aftenbladet at siden Tastaveden er så nedslitt, kan man heller prioritere de skolene som ikke er fullt så nedslitt? Det går altså utover Tastaveden skole at bevilgningene ikke har kommet for mange år siden.

Renovering må til

Argumentet med plassproblemer ved Byfjord barneskole som lederen peker på, kan likeså greit brukes til å forsvare en ny og bedre Tastaveden skole. En skole som tar imot nesten alle elevene fra Kampen skole og alle fra Byfjord barneskole på Indre Tasta. Det virker ikke som verken Rådmannen eller Aftenbladet beveger seg langt ut fra byen. Vi som bor på Tasta, ser at en renovering av Tastaveden og en utvidelse av Tastarustå, er det som må til for å ta imot alle de som nå starter i barneskoler over hele Tasta.

Mangler litt på forståelsen

Jeg tviler ikke på at Rådmannen og administrasjonen har gjort et solid stykke arbeid med hensyn på nåverdien i deres anbefaling av en nedleggelse av Tastaveden, men det mangler litt på forståelsen av utviklingen i denne store bydelen og tilhørende demografi.

Barneskolene Teinå, Tasta og Vardeneset sokner til Tastarustå ungdomsskole, mens Byfjord og Kampen sokner til Tastaveden. Det er markert skille mellom det som kalles Indre Tasta (Byfjord skole og Tastaveden ungdomsskole) og Ytre Tasta (alle de andre skolene som nevnt over). Både den geografisk utbredelsen og innbyggertallet samt den hurtige utbyggingen i bydelen fremover forsvarer to ungdomsskoler som er tilfellet i dag. Å slå sammen to skoler med argumentet «big is better», er ikke alle enig i, og det er nedlatende å mene at lærernes faglige kompetanse lider på en mindre skole. Resultatene fra Tastaveden beviser det motsatte.

Man kan tenke seg at det er fornuftig med fire-fem parallellklasser for miljøets skyld (Tastaveden får fem paralleller til høsten). Elevene kjenner hverandre bedre enn ved skoler der elevtallet er seks-åtte parallellklasser.

Helt andre grunner

Tasta bydel er stor i areal og innbyggere, og kostnader kan øke i fremtiden på andre felt enn skolebygninger, og da tenker jeg ikke primært på krigen i byen som lederen henspiller på. Kanskje en krig i byen er mer nærliggende av helt andre grunner enn at Tastaveden får prioritet i denne omgang?