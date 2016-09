34.331 mennesker har meldt seg ut av Den norske kirke i år (oppdatert tall tirsdag denne uken). 2035 har meldt seg inn. Begge tallene er høyere enn noen gang tidligere. Og kun 37 prosent av befolkningen tror på Gud, ifølge en fersk undersøkelse. Noen velger å tolke disse tallene som at religion ikke lenger er viktig for folk flest. Men er det egentlig det disse tallene forteller oss? Eller handler det mer om at religion og åndelighet finner nye former og uttrykksmåter?

Ikke alt som teller kan telles. Kirken har en bred virksomhet, og mye av denne virksomheten kan ikke måles i tall. I 1999 leverte prest og leder av dialogorganisasjonen Areopagos Tore Laugerud en betraktning til Kirkemøtet med tittelen «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid». Her fremkommer det at det viktigste for Kirken ikke er kvantiteten av dens aktiviteter, men kvaliteten som får prege møtet med menneskene i de mange relasjonene som dens aktiviteter er bærer av og skaper. Laugerud kaller nyåndelighet «en velsignelse i forkledning for Kirken».

Nyåndelighet er blitt et integrert aspekt ved vestlig kultur.

Alternativmessene

Kirkemøtets betrakting er relevant i forbindelse med at det til helgen for 20. gang arrangeres alternativmesse i Stavanger. Siden 2007 har Kirken deltatt der med stand, paneldebatter og foredrag. Mange tusen mennesker strømmer hvert år til alternativmesser som har et mangfold av tilbud for å imøtekomme menneskers åndelige lengsel og måter å tolke kropp, sjel og livet. Og Dnk har funnet sin plass blant krystaller og sjamaner – og mennesker med åndelig lengsel.

Nyåndelighetens velsignelse viser oss nemlig noe av menneskers åndelige lengsel. Forestillingene som ligger til grunn i nyåndelighet, er betydningsfulle i en større kulturell sammenheng, og nyåndelighet er blitt et integrert aspekt ved vestlig kultur. Forskere taler om et skifte i religiøs dynamikk: Menneskers åndelighet retter seg mer mot det indre. Subjektive erfaringer og en indre trang til mening erobrer terreng i forhold til religion basert på ytre autoriteter. Noe av kjernen i nyåndelighet er menneskets mulighet til å erfare det hellige direkte og å gjøre seg egne erkjennelser knyttet til dette. Her har Kirken noe å lære av nyåndelighet ved å knytte tro, erfaringer og teologi sammen på nye måter. Slik kan de gamle ordene fra Bibelen, kirkefedre og mystikere fremdeles ha kraft til å åpne dører til ny erkjennelse i våre sinn.

Gottfried Straube Fjeldsaa, Paradigmeskifte Forlag og Jonas Haarr Friestad.

Ord som åpner

Søkende mennesker i dag spør sjelden etter trossannheter, men etter våre erfaringer i møte med Gud. Forfatteren Charlotte Rørth besøkte en fullsatt St. Petri kirke i vår da hun fortalte om sine erfaringer da hun møtte Jesus. Selv om Rørth ikke har en intensjon om å forkynne, men om å skape mer åpenhet om åndelige erfaringer og å debattere religion, opplevde mange at hennes fortelling var oppbyggelig, kanskje mer oppbyggelig enn forkynnelse.

Mange av de menneskene man møter på alternativmessene forteller at ordene i Kirken blir for mange, for store, for tomme. Vi trenger ord, uten ord blir ikke lengselen bevart, men vi trenger ord som åpner, ikke ord som lukker. Hvis ord skal kunne åpne, må ordene være i kontakt med samtalens grunnspråk; de erfaringer og innsikter som har sitt utspring i dialogen. Tro og dialog oppstår ikke i et vakuum, men blir til i møtet mellom mennesker. Dialog tar utgangspunkt i en eksistensiell nærhet til «den andre». Denne nærhet kan for enkelte virke skremmende og minne om synkretisme (religionsblanding). Men mange opplever dialogen som inviterende og inkluderende, og derfor har St. Petri også i år en dialoggudstjeneste i forbindelse med alternativmessen.

Charlotte Rørth og presten Helge Hognestad skal delta i dialogen i gudstjenesten der temaet åndelig lengsel skal utforskes, og vi vil se på hvordan Den norske kirke møter den åndelige lengsel i vår tid. Menneskene vi møter på alternativmessen forteller at dersom man skal oppleve Kirken som relevant for sin åndelige lengsel, må Kirken skape rom for undring – ikke fastlåste, evige svar. Ifølge Bispemøtets veiledning om religionsmøte ved kirkelige handlinger oppfordres det til at Kirken skal kunne romme et mangfold av uttrykksformer som formidler livserfaring og visdom og at vi møter hverandre med trygghet i egen tro og samtidig åpenhet for andres tro. Der slike møter får finne sted, vil mange oppleve at de får et rikere liv og en dypere tro.

Kan Kirken lære å lytte? Å virkelig lytte til et annet menneske er noe av det mest verdifulle man kan gi andre.

Hva lengter vi etter?

«Menneskets storhet er at det er mindre enn sin lengsel», skriver Hans Børli, poeten som kanskje bedre enn noen har beskrevet landskapene i vårt indre.

For finnes det en lengsel i oss etter noe dypere, noe som er bakenfor det materielle, bakenfor tankene, følelsene og kroppen? Noe som ikke kan telles, men som likevel gir mening og bidrar til livstolkning? Kan Kirken lære å lytte? Å virkelig lytte til et annet menneske er noe av det mest verdifulle man kan gi andre. En slik lytting er kanskje noe av det mest verdifulle Kirken kan gi seg selv.