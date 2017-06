Selve byggingen av anlegget er prissatt til omtrent 150 millioner kr. Finansieringen av anlegget er nær ved å være på plass. Når det gjelder Sandnes kommune sitt bidrag på 40 millioner kr, er dette relatert til 30–40 års forskuddsleie av den nye fotballbanen. Det vil med andre ord si mellom 1–1,3 millioner kr per år for at skoler og fotballklubber i Sandnes kommune skal ha mulighet for å trene og spille på det nye anlegget. Trenings- og kamparenaer er sprengt i mange bydeler, kanskje spesielt på Trones, et nytt anlegg er derfor sårt tiltrengt. Det har blitt hevdet at kommunen bidrar med gratis tomt. Dette stemmer ikke. Den aktuelle tomten skal festes til markedspris.

Modellen med forskuddsleie som Sandnes kommune gikk for, var det klart rimeligste alternativet ved etablering av nytt anlegg.

Spiller med dispensasjon

Sandnes Ulf spiller i dag på et oppgradert friidrettsanlegg fra 1927. Det har blitt gjort mye bra med anlegget de senere årene, men faktum er at klubben fortsatt spiller toppfotball med dispensasjon fra forbundet. Det kreves flere titalls millioner dersom friidrettstadionet også på lengre sikt skal forbli byens storstue. En eventuell oppgradering av anlegget vil heller ikke løse problematikken rundt banekapasiteten i området, da anleggets opprinnelige «eier» er en av landets beste friidrettsklubb, Sandnes Idrettslag. Et friidrettsanlegg må i utgangspunktet ha naturgress, så ved dette alternativet må det bygges en ekstra kunstgressbane.

Sandnes kommune sikrer med leien brukstid for byens barn og unge i idrettslag og skoler. Dette inkluderer strøm, renhold, vedlikehold og skifte av kunstgress 30–40 år frem i tid. I tillegg får byen et anlegg med tilbud som forhåpentligvis kan inspirere folk i alle aldre til aktivitet. Modellen med forskuddsleie som Sandnes kommune gikk for, var det klart rimeligste alternativet ved etablering av nytt anlegg.

Viking-alternativet

Viking stadion er av flere lagt frem som det beste alternativ for gjennomføring av Sandnes Ulf sine kamper. Flere styresammensetninger i Sandnes Ulf, som inkluderer både jurister, økonomer, ingeniører, personer med bakgrunn fra idrett m.m., har vurdert dette alternativet. For at Sandnes Ulf sitt A-lag skal kunne flytte til Jåttåvågen, må det være økonomisk bærekraftig. Det må skapes merinntekter for å dekke merkostnaden som vil påløpe. A-laget mister sin lokale tilknytning til området og klubbens medlemmer. «Nyhetseffekten» vil sannsynligvis være lav da anlegget er godt kjent for de fleste i regionen. En skal heller ikke undervurdere effekten et overdimensjonert stadion kan ha på tilskuernes opplevelse av arrangementet. Det er også lite som tilsier en signifikant økning av sponsormidler som følge av et eventuelt bytte. Indikasjonene fra flere av klubbens samarbeidspartnere tilsier faktisk det motsatte. Totalvurderingen har hver gang landet på at Viking stadion er økonomisk uforsvarlig for Sandnes Ulf.

Det er også en vurdering at selv om klubben er over 100 år, er den som ny å regne i norsk toppfotball. Dermed er utviklingen av klubbens identitet, supportere og kamparena en viktig del av regnestykket.

Anlegget skal ikke fungere som en lenke rundt foten.

Nøkternt bygg

Referansene til dårlig driftet stadionanlegg har vært mange. Det legges opp til et nøkternt bygg med budsjetterte driftskostnader i størrelsesorden 2–3 millioner kroner. Dette er på samme nivå som andre driftseffektive anlegg i Norge. Disse merkostnadene må selvsagt betjenes. Klubben søker derfor å sikre størsteparten av denne summen gjennom langsiktige leiekontrakter med solide leietakere. Anlegget skal ikke fungere som en lenke rundt foten. Anlegget skal romme så mye mer enn toppfotball 15 ganger i året. Her vil det være aktivitet fra morgen til kveld. Lavterskeltilbud for barn og voksne, skole, fritidsordning, fysikalsk klinikk, integreringsprosjekt og selvsagt fotball for mennesker med vidt forskjellig ferdighets- og ambisjonsnivå.

Et anlegg med så mange gode tilbud for byens befolkning kan ikke være prisgitt 11 spillere på en fotballbane. Derfor skal anlegget kunne driftes uten vesentlig økning i tilskuermasse eller penger fra sportslige prestasjoner.

Rogaland på idrettskartet

Når anlegget skal bygges, er det naturlig å se på hvordan et slikt anlegg kan komplettere Sandnes Idrettspark, et av Norges beste idrettsanlegg, som har flere tusen medlemmer innen fotball, håndball, friidrett, svømming m.m. I tillegg ligger anlegget sentralt i forhold til satsingen til Wang Ung og Sandnes Toppidrettsgymnas, samt UiS sin idrettsutdanning.

Om en tar på seg regionbrillene har Stavanger, Ålgård, Klepp, Bryne og Sandnes arenaer som sammen er svært relevante til å realisere turneringer på både nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor aldersbestemte klasser. Vi har alle muligheter for å fremme Rogaland på idrettskartet, men det krever at en arbeider langsiktig sammen som en felles region om å få frem gode talenter, utvikle gode lag og sikre et kommersielt fokus.

Framsynte politikere

I denne saken har Pål Morten Borgli, Stanley Wirak og posisjonspartiene vært framsynte; «For å høste må man så». Vi gleder oss til et anlegg for idrettsinteresserte i 2019.