Ap’s Ole Martin Juul Slyngstadli og Dag Mossige skriver i Aftenbladet 16. mai at med Frp i regjering har man slått norgesrekorden i bompenger. Det er upresist.

Slått sin egen rekord

Sammen med andre bompengevenner har Ap klart å sette norgesrekord i å tyne flest mulig kroner ut av lommeboken til familier på tross av at Frp er i regjering. Det skal godt gjøres. Men la det være helt klart, Ap hadde også denne rekorden fra før av, nå har de bare slått sin egen personlige rekord.

Baksiden av medaljen og Ap’s bompengerekord er at det blir vanskeligere å være innbygger i Stavanger og Sandnes. Det blir dyrere å komme seg til og fra jobb, og det blir dyrere å kjøre barna på fritidsaktiviteter når jernringen innføres fra 2018.

Det er mulig å kutte bompenger i Stavanger og Sandnes, men da må vanlige folk være viktigere for Ap enn politiske seirer.

Bompenger og rushtidsavgift har lenge vært en prestisjesak for Ap. Det er ingen tilfeldighet at det var en samferdselsminister fra Ap som sørget for å gi lovmessig åpning for rushtidsavgift. Det er heller ikke ukjent at Ap i Stavanger og Fylkestinget har som mål å gjøre hverdagen vanskeligere for bilister. Stavanger Ap har tidligere uttalt at de mener rushtidsavgiften må svi for folk. Nå får de ønsket sitt oppfylt, mot Frp’s stemmer.

Bakvendt er det når Ap klager på Frp. Særlig all den tid regjeringen flere ganger har forsøkt å kutte bompenger. I andre enden har Ap på sin side dannet flertall i Stortinget mot Frp’s forslag om bompengekutt. Det er mulig å kutte bompenger i Stavanger og Sandnes, men da må vanlige folk være viktigere for Ap enn politiske seirer.

Frp har gått til valg for å kutte bompenger. Vi har forsøkt å stoppe bompenger i alle kommuner, men velgerne ga flertall til partiene som vil ha bompenger. Likevel har Frp i regjering klart å redusere bompengene betraktelig.

Frp betyr en forskjell

Dersom Ap i stedet for å føre velgerne bak lyset til å tro at de er mot bompenger, virkelig hadde ønsket å gjøre noe med bompengekostnadene for innbyggerne, hadde partiet aldri stemt for å omringe bydelene våre med bomgalger.

Resultatet av en regjering uten Frp vil sannsynligvis være en dobling av bompengekostnadene. Derfor betyr det en forskjell med oss i regjering. Det står tross alt om familieøkonomien.