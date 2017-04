Elever i Nordland fikk ugyldig fravær for å delta på landsmøtet til Mental Helse Ungdom, meldte NRK nylig. Dette var jo ikke politisk fravær, men organisasjonsarbeid, mente fylkesopplæringssjefen. Hun gjemte seg bak alle norske fylkesopplæringssjefer, som støttet Nordland.

For strengt

Denne uka oppklarte kunnskapsministeren: Fraværsgrensa ble tolket for strengt. Saken vitner om en overivrig fylkesbyråkrat med sviktende kunnskap om at organisasjonslivet er en bærebjelke i det demokratiske Norge. Da er det alvorlig at støtten var massiv fra opplæringssjefer i hele landet. Alternativt vitner avslaget om manglende innsikt i utfordringene norsk skole står overfor, og det er minst like alvorlig.

At skoleeiere var negative til å innføre fraværsgrensa, bør bekymre flere. Advarsler om økt byråkrati kom, vel vitende om at skoleeierne selv har ansvaret å sørge for systemer der fraværsføring kan skje enkelt og smidig – slik noen fylker utmerket klarer. UiS-forskerne Margunn Mossige og Trine Mathisen Gilje understreket i Aftenbladet 29. mars hvor viktig det er at elevene møter opp på skolen: Det skaper faglig og sosialt engasjement, øker læringen og hindrer frafall.

Skoleeiers bakenforliggende motiver for sin motstand, er imidlertid åpenbare. At fraværsgrensa trengs – og virker – motbeviser at skolen kunne organiseres etter illusjonen om kunnskapshungrige elever som tar ansvar for egen læring, mens læreren reduseres til en veileder.

Svekker muligheten

Fraværsgrensa svekker også muligheten til å stadig kutte i vikarbudsjettet, og med det gi elevene mindre undervisning. Skoleeier har forsvart praksisen nettopp med elevenes ansvar for egen læring. Mot dette bakteppet blir det opplagt hvorfor fast fraværsgrense og tydelige krav til elevene ikke passer for skoleeier og hans utdanningsbyråkrater.

Nye KS-tall viser at fraværet i videregående skole nå har gått ned 30 prosent. Elever som møter opp, skjerper kravene til at skoleeier leverer – men det gjør de ikke. NIFUs kartlegging, som kom rett før jul og raskt ble glemt, avslører at sju av ti videregående skoler i realiteten bevisst planlegger å gi elevene færre timer enn de har lovfestet rett til.

Skolene tar ikke høyde for eksamen, heldagsprøver og alle slags aktivitetsdager i timeplanleggingen, selv om de vet at det stjeler timer fra fagene.

Undergraver det de ikke liker

Nordland-saken vitner om et byråkrati som gjør hva det kan for å undergrave det de ikke liker. Rapporten «Om lærerrollen» fra august 2016 bør inn på den obligatoriske pensumlisten til fylkesopplæringssjefer og utdanningsbyråkrater. Ekspertene bak rapporten peker på utfordringene i dagens skole og anbefaler å styrke lærerrollen. «Det bør etableres få, gode og omforente mål for skolesektoren», er en anbefaling. Fraværsgrensa er et slikt omforent mål for skolesektoren, i og med at politikere fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk vedtok den, og lærerne sjøl etterlyste den gjennom sine organisasjoner.

«Reformtempoet bør generelt settes ned», er en annen anbefaling. Gi fraværsordningen tid til å virke, er Rogaland Lektorlags konkrete råd. Ikke opphev vedtak før de får virke. Ikke bruk en så viktig sak som elevenes mulighet til å lære, til å høste billige politiske poeng.

Behold fraværsgrensen

En tredje anbefaling i rapporten er å skape aksept for profesjonelt handlingsrom. Lytt til lærerne og lærerorganisasjonene, det er vi som står i skolehverdagen i klasserommene. Behold fraværsgrensa i to år til og evaluer den i 2019, slik som den opprinnelige planen var. I mellomtida vil vi arbeide systematisk og langsiktig for å skape en enda bedre skole.